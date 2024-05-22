عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بعد إصابتك بضربة شمس.. آلية تبريد الجسم وكيف تحمي نفسك منها

صدى البلد

تحدث ضربة الشمس عند ارتفاع حرارة الجسم عن 40 درجة مئوية، ويفقد الجسم قدرته على تبريد نفسه، بسبب تعرض الشخص لأشعة الشمس بشكل مباشر، فيؤدي إلى خلل في آلية تبريد الجسم، وخسارة مكوناته من السوائل والأملاح، وأيضًا عند ممارسة الأنشطة البدنية أثناء ارتفاع درجات الحرارة، حيث تزيد احتمالية إصابة الشخص بضربة الشمس.

 

قدّم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طرق الوقاية من ضربة الشمس..


يمكن اتباع بعض العادات التي تساعد على عدم الإصابة بضربة الشمس أثناء ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير والتي منها:

1) شرب المياه بكميات كبيرة.

2) عدم التعرض لأشعة الشمس بصفة مباشرة.

3) ارتداء قبعة رأس لمنع وصول أشعة الشمس بصفة رئيسية للرأس.

4) شرب سوائل بصفة مستمرة على مدار اليوم، مثل عصائر الفواكه.

5) ارتداء ملابس فاتحة لأن الملابس الداكنة تمتص أشعة الشمس.

6) تبريد الجسم بشكل مستمرة مثل الاستحمام والتعرض للتكييف.

7) عدم ممارسة الأنشطة البدنية، أثناء ارتفاع درجات الحرارة الشديدة لتجنب الهبوط وعدم الإتزان.


أعراض الإصابة بضربة الشمس
عندما يصيب الشخص بضربة الشمس، تظهر عليه العديد من الأعراض، مثل:

1) الدوخة وعدم الإتزان.

2) الغثيان والتقيؤ.

3) ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل ملحوظ.

4) التغيرات العقلية، مثل ارتباك الجسم والهذيان والكلام المشوش.

5) آلام شديدة في الرأس.

6) جفاف الجسم، وصعوبة التنفس.

7) احتمالية تغير لون الجلد.

ارتفاع درجات الحرار ارتفاع حرارة الجسم الإصابة بضربة الشمس الوقاية من ضربة الشمس حرارة الجسم رتفاع درجات الحرارة كيف تحمي نفسك لأشعة الشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم على شيرين عبد الوهاب بتهمة سب منتج شهير

13 قراراً حكوميا مهما | بيع أراض بالدولار.. ومفاجأة بشأن وحدات الإسكان

عمرو الدرديري يكشف موقف السعيد وناصر ماهر من المشاركة بالسوبر الأفريقي المقبل

بشرت بفوز الزمالك وهذا مصير الأهلي.. إيمان خير ترد على توقعات ليلى عبداللطيف

الذهب نزل.. أسعار المعدن الأصفر اليوم

انخفاض 5 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار حدة الموجة الحارة

تعرف على آخر تحديث لسعر السجائر في مصر اليوم بجميع منافذ البيع.. وعقوبات للمتلاعبين

يظهر بطنها.. جاكت ماجي زوجة محمد صلاح قبل وبعد التعديل بنهائي الدوري الإنجليزي|شاهد

موضوعات متعلقة

توب مكشوف.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالتها على انستجرام

طريقة عمل القهوة باللبن

أرخص بكتير.. طريقة عمل الجبنة الرومى في المنزل

بعد الطلاق.. أول ظهور لـ جورى بكر بالسكين كير

لن تتوقع.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكابوريا؟

بكيلو مفروم .. حضري حشوة السجق بنفسك

بفستان ملفت .. لينة الطهطاوي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا |شاهد

بعد حضورها مهرجان كان.. هدى الإتربي تثير الجدل من فرنسا

ترشيحاتنا

دوري أبطال إفريقيا| كريم فؤاد: جمهور الأهلي اللاعب رقم واحد أمام الترجي

الخطيب يستقبل بعثة الترجي التونسي الشقيق بالورود بمطار القاهرة

صفعة جديدة .. بيان مهم من حركة حماس

للمرة السادسة.. كيليان مبابي يتوج بجائزة هداف الدوري الفرنسي

تطاول عليا بأبشع الألفاظ.. الفنانة أميرة هاني تكشف تفاصيل تطاول سائق أوبر عليها

اتحاد أمهات مصر: إنشاء المجلس الوطني للتعليم يعكس اهتمام الرئيس بتطوير المنظومة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منافسة قوية.. جدل على السوشيال بعد ظهور نبيلة عبيد بإطلالة ياسمين صبري

بعد تدهور صحته.. أسباب صادمة لـ مرض شاروخان | تفاصيل

لأصحاب هذه الأمراض .. جمال شعبان يعلن مفاجأة تحدث في الصيف لجسمك

بعد إصابتك بضربة شمس.. آلية تبريد الجسم وكيف تحمي نفسك منها

فيديو

واقعة شبرا تتكرر.. سيدة تخدر طفلها من أجل الأموال

قانون المسؤولية الطبية وإدارة القطاع الخاص للمستشفيات.. تصريحات عاجلة لوزير الصحة

فرامل العربية وترخيص المعدية.. مفاجآت في سقوط ميكروباص الفتيات بالنيل

تنبأت به ليلى عبد اللطيف.. اختفاء رئيس دولة شهيرة وطائرته الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

عمرو صبحي يكتب: كفاءة سعة المجال الجوي ضرورة لتحسين شبكة الطرق الجوية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الرمال المتحركة في خليج الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-