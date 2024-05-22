بعد إصابتك بضربة شمس.. آلية تبريد الجسم وكيف تحمي نفسك منها

تحدث ضربة الشمس عند ارتفاع حرارة الجسم عن 40 درجة مئوية، ويفقد الجسم قدرته على تبريد نفسه، بسبب تعرض الشخص لأشعة الشمس بشكل مباشر، فيؤدي إلى خلل في آلية تبريد الجسم، وخسارة مكوناته من السوائل والأملاح، وأيضًا عند ممارسة الأنشطة البدنية أثناء ارتفاع درجات الحرارة، حيث تزيد احتمالية إصابة الشخص بضربة الشمس.

قدّم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طرق الوقاية من ضربة الشمس..



يمكن اتباع بعض العادات التي تساعد على عدم الإصابة بضربة الشمس أثناء ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير والتي منها:

1) شرب المياه بكميات كبيرة.

2) عدم التعرض لأشعة الشمس بصفة مباشرة.

3) ارتداء قبعة رأس لمنع وصول أشعة الشمس بصفة رئيسية للرأس.

4) شرب سوائل بصفة مستمرة على مدار اليوم، مثل عصائر الفواكه.

5) ارتداء ملابس فاتحة لأن الملابس الداكنة تمتص أشعة الشمس.

6) تبريد الجسم بشكل مستمرة مثل الاستحمام والتعرض للتكييف.

7) عدم ممارسة الأنشطة البدنية، أثناء ارتفاع درجات الحرارة الشديدة لتجنب الهبوط وعدم الإتزان.



أعراض الإصابة بضربة الشمس

عندما يصيب الشخص بضربة الشمس، تظهر عليه العديد من الأعراض، مثل:

1) الدوخة وعدم الإتزان.

2) الغثيان والتقيؤ.

3) ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل ملحوظ.

4) التغيرات العقلية، مثل ارتباك الجسم والهذيان والكلام المشوش.

5) آلام شديدة في الرأس.

6) جفاف الجسم، وصعوبة التنفس.

7) احتمالية تغير لون الجلد.