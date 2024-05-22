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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ختام الملتقى التدريبي لثاني مجموعات "1000 معلم كنسي" |صور

الملتقى التدريبي
الملتقى التدريبي

اختتمت أمس أعمال الملتقى التدريبي للمجموعة الأولى من مشروع قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنيسة المعروفة بـ "١٠٠٠ معلم كنسي" وذلك في المرحلة الرابعة من المشروع والتي جرت في بيت ماري لاند بالشروق، التابع لكنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف، بمصر الجديدة.

شارك في الملتقى ٢١٥ متدربًا من الآباء الكهنة وأمناء الخدمة والخدام والخادمات، يمثلون ١٢ إيبارشية واثنين من القطاعات الرعوية بالقاهرة، وهي إيبارشيات: نقادة وقوص، قنا وقفط، طما، أبو تيج، أسيوط، أبو قرقاص، المنيا، سمالوط، طموه، المنوفية، طنطا، المحلة الكبرى، إلى جانب قطاعي كنائس شبرا الجنوبية وشبرا الشمالية.

وتسلم المتدربون شهادات اجتياز التدريب من يد نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، عقب إلقاء نيافته المحاضرة الختامية للدورة التدريبية.

وتحمل المرحلة الرابعة من "١٠٠٠ معلم كنسي" عنوان "نحو تربية كنسية أفضل" وتتضمن محاضرتين و ٩ ورش يتدرب خلالها المشاركون على أساليب تعليمية تربوية ولا سيما في مجال خدمة مرحلة الطفولة.

كانت المرحلة الأولى من برنامج قداسة البابا لتطوير التعليم الكنسي "١٠٠٠ معلم كنسي" تحت شعار "جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ" (مرا ٥ : ٢١) قد بدأت عام ٢٠١٦ واستمرت بشكل متتالي لمدة ثلاث سنوات تم خلالها تدريب بضع آلاف من الآباء الكهنة والخدام والخادمات بإيبارشيات الكرازة المرقسية على مهارات التعليم داخل الكنيسة باستخدام مصادر التعليم الكنسي الخمسة وهي الكتاب المقدس، كتابات آباء الكنيسة، الليتورجيا، تاريخ الكنيسة، الهوية القبطية وذلك باستخدام أساليب عصرية. وتدرجت تدريبات المراحل الثلاثة، فحملت المرحلة الأولى (عام ٢٠١٦) عنوان "اعرف" والثانية (عام ٢٠١٧) "ابحث" بينما حملت المرحلة الثالثة (عام ٢٠١٨) عنوان "أبدع" يليها المرحلة الثانية بعنوان "درب" (عام ٢٠١٩-٢٠٢٠ ) ثم المرحلة الثالثة (عام ٢٠٢١- ٢٠٢٢ ) بعنوان "قُدّْ" وجاءت المرحلة الرابعة ( عام  ٢٠٢٤ )تحت عنوان "طَوَّر".

البابا تواضروس ١٠٠٠ معلم كنسي نحو تربية كنسية أفضل الأباء الكهنة الكرازة الكرازة المرقسية

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