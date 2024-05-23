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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة مدوية.. جلسة منتظرة تحسم انتقال رمضان صبحي للزمالك

صدى البلد

تحدث الإعلامي محمد شبانة عن أبرز الصفقات المحتملة للأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وأشار شبانة إلى حاجة الأهلي لبديل للنجم التونسي علي معلول، بينما يسعى الزمالك لضم رمضان صبحي نجم بيراميدز.

صفقات الأهلي: البحث عن بديل علي معلول أوضح شبانة خلال برنامجه "من الآخر" على راديو شعبي إف إم، أن الأهلي بدأ محادثات مع الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله، لاعب نادي سوتشي الروسي، ليكون بديلاً لعلي معلول. وأضاف أن لجنة الكرة في الأهلي حصلت على موافقة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، وأن النادي الروسي مستعد لبيع اللاعب أو إعارته بشرط تلبية الطلبات المادية.

الزمالك: محاولات لضم رمضان صبحي فيما يخص الزمالك، كشف شبانة عن جلسة منتظرة بين إدارة النادي ورمضان صبحي في محاولة لإقناعه بالانتقال إلى القلعة البيضاء قبل تجديد عقده مع بيراميدز.

 وأكد أن رمضان صبحي لم يوقع على عقود التجديد حتى الآن، مما يفتح الباب أمام الزمالك للتدخل في الصفقة ومحاولة الفوز بها.

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