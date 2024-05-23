تفقد الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري أعمال الامتحانات بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، حيث تفقد أعمال الامتحانات للفرقة الرابعة شريعة وقانون، وخلال جولته استطلع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات، ومدى صعوبتها، وسؤالهم عن أى مشكلات أثناء عقد الامتحانات.

الصاوي يتفقد لجان امتحانات نهاية العام بفرع جامعة الأزهر بدمنهور

كما شدد خلال جولته على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات، واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات، ومواجهة أي إهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الإخلال بعملية الامتحانات.

كما شدد على ضرورة تواجد الرعاية الطبية، والتواجد الدائم لأعضاء هيئة التدريس وأستاذ المادة؛ للإجابة على استفسارات الطلاب.

وفي سياق متصل تفقد فضيلته قاعة المؤتمرات بالكلية، والحرم الزكي، وقاعة الجودة، والكنترول المركزي بالكلية.

وعلى هامش تفقده لأعمال الامتحانات عقد اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمد مغازي عميد الكلية، والسادة وكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، حيث بحثوا عددًا من الملفات المتعلقة بلائحة الساعات المعتمدة، والملفات الخاصة بالجودة بالكلية والمواد الدراسية للطلاب، واقتراح إنشاء مركز للتأهيل التربوي بالكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالله مغازي عميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور، والدكتور محمد علي عكاز، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طه السيد الرشيدي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وفي سياق متصل، انتقل لتفقد أعمال الامتحانات بكلية الدراسات الإسلامية بنات بدمنهور، حيث تفقد أعمال الامتحانات خلال الفترتين: الصباحية والمسائية، واطمئن فضيلته على سير الامتحانات بالكلية في هدوءٍ تام دون مشكلة أو عقبات، وعدم وجود أية مخالفات، والتأكد من توفير سبل الراحة اللازمة للطالبات.

كما بحث مع وكيل الكلية وأعضاء هيئة التدريس بعض احتياجات الكلية، وإمكانية توفير ذلك في إطار اللوائح والقوانين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالله مغازي، عميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور، والدكتور كمال العبد، وكيل كلية دراسات بنات بدمنهور لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

يأتي ذلك تحت متابعة دائمة ومستمرة من الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.