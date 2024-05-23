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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهر: إعلان النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة شجاعة

شيخ الازهر
شيخ الازهر

رحب الأزهر الشريف بإعلان دول النرويج و أيرلندا وإسبانيا الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية، في خطوة ستدخل حيز التنفيذ في ٢٨ مايو الجاري، مؤكدًا أنها خطوة شجاعة تقر بأحقية الفلسطينيين "أصحاب الأرض" في العيش بسلام واستقرار، دون اضطهاد أو استعمار من محتل غاصب.

والأزهر إذ يرحِّب ويؤيد هذه الخطوة الطيبة والمقدرة، فإنه يشجع باقي الدول والشعوب الحرة لاتخاذ خطوات مماثلة ونصرة الحق الفلسطيني، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني المشروع في الاستقلال والحرية والعيش بأمان على أرضه كباقي الشعوب، كما يدعو الأزهر في المقابل شعوب الدول الداعمة للكيان الغاصب المحتل لمواصلة الضغط على حكوماتهم بضرورة وقف آلة البطش الفتاكة، التي تعبث بحياة ملايين الأبرياء.

الأزهر الشريف الفلسطينية النرويج ايرلندا

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