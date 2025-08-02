أمانة المصريين بالخارج بمستقبل وطن تشيد بمشاركة أبناء الجالية وجهود السفارات في انتخابات الشيوخ

ثمن الدكتور محمود حسين ، امين أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن ، اقبال ابناء الجاليات المصرية بالخارج ، علي المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025،والتي أجريت علي مدار يومين .

وقال رئيس أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن ، إن تلك المشاركة الإيجابية من الجاليات بمثابة صفعة قوية علي جماعة الإخوان وباقي القوي المتآمرة علي مصر ، حيث أثبت ابناءنا في الخارج أنهم يقفون خلف الدولة المصرية والقيادة السياسية ، ضد أي مؤامرات تحاك ضدنا .

واوضح "حسين " أن ما شهدته انتخابات المصريين بالخارج ، رسالة قوية لمواطني الداخل بأهمية المشاركة الكبيرة في الانتخابات التي ستجري في الداخل يومي الاثنين والثلاثاء ، موجها الشكر للامين العام للحزب النائب احمد عبدالجواد ، علي متابعته المستمرة واهتمامه بملف المصريين بالخارج ، مثمنا الجهود المبذولة من جميع اعضاء أمانة المصريين بالخارج بمختلف الدول وحرصهم الكبير علي حشد المواطنين للمشاركة في الإنتخابات.

وأشاد بالدور القوي والفعال الذي قامت به السفارات المصرية بالخارج ، لتأمين عملية الانتخابات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للناخبين ، مؤكدا أن القنصليات والسفارات المصرية بذلت جهودا كبيرة ، من أجل نجاح الانتخابات بالخارج، موجها الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعتها العملية الانتخابية علي مدار الساعة وتقديم كافة التيسيرات لاتمام ذلك الاستحقاق الدستوري المهم.