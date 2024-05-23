انطلاق أعمال التصحيح للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

تفقد الشيخ فواز عبادي، رئيس الإدارة المركزية لـمنطقة القاهرة الأزهرية، اليوم الخميس، لمراكز التصحيح وكنترولي الشهادتين الابتدائية يرافقه الشيخ عبدالحميد السنباطي رئيس مركز تصحيح الشهادة الابتدائية، عبدالرحيم ربيع مدير الامتحانات، محمد حسين رئيس مركز تصحيح الشهادة الإعدادية.

انطلاق أعمال التصحيح للشهادتين الابتدائية والإعدادية

كما رافقهم ماهر ممدوح، مدير أمن المنطقة، حيث اطمأن على سير وانتظام أعمال التصحيح، وكذلك حضور المصححين، مشددًا على مراعاة الدقة، ورصد الدرجات لحين الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد، مؤكدًا أن جميع المعلمين المشاركين في أعمال التصحيح تم تسليمهم خطابات التصحيح، وتم توفير كافة سبل الراحة لهم بمقرات التصحيح، وأن عمليات تأمين مراكز التصحيح والكنترولات قد تم تجهيزها على أكمل وجه.