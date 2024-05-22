مرصد الأزهر يرحب بقرار النرويج وأيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين

ثمن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف التفاعل الدولي مع دولة فلسطين، موضحًا أنه على الرغم من تفاقم الأوضاع في قطاع غزة بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على بداية العدوان، يبدو أن ما يتعرض له الفلسطينيون يوميًا وما ينزفون من دماء قد حرك بعض الضمائر الدولية للدفاع عن القضية التي كاد يطويها الزمن؛ إذ أعلن رئيس الوزراء النرويجي "جوناس جاهر" أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية ذات سيادة.

مرصد الأزهر يرحب بقرار النرويج وإيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين

كما أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي "سيمون هاريس" رسميًا اعتراف بلاده بدولة فلسطين؛ مؤكدًا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية الحل الوحيد للسلام، وإنهاء العنف في المنطقة، كما دعا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات لحل الأزمة الإنسانية.

ومرصد الأزهر إذ يثمّن غاليًا ردود الأفعال الإيجابية على المستوى الدولي، فإنه يتطلع إلى دور أكثر فاعلية من المجتمع الدولي لإلزام الكيان الصهيوني بوقف عدوانه على الفلسطينيين، كما يدعو المرصد الدولَ المحبة للسلام، المؤمنة بحق تقرير المصير وبعدالة القضية الفلسطينية، إلى الاعتراف بفلسطين دولةً مستقلة ذات سيادة؛ فكل احتلال إلى زوال، وإحقاق الحقوق -وإن طال المدى- هو المآل.

مرصد الأزهر: داعش والقاعدة ينشطان في منطقة الغرب والساحل الإفريقي

أعلنت السلطات في نيجيريا عن مقتل نحو 40 شخصًا في هجومين مسلحين استهدفا قرى محيطة بمنطقة مناجم بوسط البلاد. هذا ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجومين.

وفي تصريحات صحفية، أفاد والي منطقة بلاتو (وسط)، أن الهجمات المسلحة أدت إلى مقتل 40 شخصًا في حصيلة أولية بخلاف أعداد كبيرة من الإصابات، مؤكدًا اختطاف العشرات من سكان القرى المتضررة فيما نزح بعض السكان إلى مناطق مجاورة.

من جهته، يدين مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الهجمات، مؤكدًا أن نيجيريا تعاني من الهجمات التي تشنها عصابات مسلحة في مناطق مختلفة، بالإضافة إلى مواجهتها تنظيمات إرهابية مثل بوكو حرام وداعش والقاعدة.