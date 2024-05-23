تأهل طلاب شريعة وقانون الأزهر للتصفيات النهائية بمسابقة نوريمبرج الدولية

استطاع فريق طلابي من كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة قسم اللغة الإنجليزية أن يتأهل إلى مرحلة المرافعات الشفهيّة في مسابقة نوريمبرج الدوليّة المُقامة بألمانيا في القانون الجنائي الدولي، صرح بذلك الدكتور عطا السنباطي، عميد الكلية.

تأهل طلاب شريعة أزهر القاهرة للتصفيات النهائية بمسابقة نوريمبرج الدولية في ألمانيا

وأشار إلى أن فريق جامعة الأزهر المشارك في المسابقة مرّ بمرحلتين: الأولى: خطاب التحفيز Motivation letter .

الثانية: مرحلة كتابة المذكرات Written phase وكلا المرحلتين كانتا على المستوى الدولي.

وأوضح عميد الكلية أن الاشتراك في المسابقة مر برحلة طويلة بدأت منذ شهر 11 عام 2023م؛ حيث استطاع فريق جامعة الأزهر أن يصعد إلىٰ المرحلة الثالثة وهي مرحلة المرافعات الشفهيّة المنعقدة بألمانيا في الفترة ما بين 24-27 يوليو 2024م وذلك بعد أن تمّ اختياره ضمن أفضل 40 جامعة على مستوى العالم تأهلوا إلى تلك المرحلة من بين أكثر من 140 جامعة من 77 دولة.

وأعلن عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة أن المذكرات القانونية التي قدمها أعضاء الفريق حصدت تقييمًا متقدمًا جعلها تحتل المركز (الحادي عشر) ضمن أفضل مذكرات قانونية على مستوى العالم وتكون جامعة الأزهر بذلك هي الفريق العربي والمصري الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز إضافة إلى 3 جامعات أفريقية.

وبيَّن عميد الكلية أن هذه المسابقة تُقام باللغة الإنجليزية وهو ما يعكس ريادة طلاب جامعة الأزهر، ويُثبت تميّز الجامعة في جميع المجالات، وأن رسالتها رسالة عالمية، وتستطيع أن تتنافس وبقوة مع كل الجامعات، وأن طلابها وخريجيها هم من بين الأفضل في العالم متىٰ سنحت الفرصة لهم، بجانب هذا فان ذلك التمثيل القانوني المشرف لطلاب جامعة الأزهر يعزز ثقة العالم في هؤلاء الطلاب المتميزين؛ لحملهم ورفعهم لواء الأزهر الشريف جامعًا وجامعة في قلب قارة أوروبا وفي دولة ألمانيا.

جدير بالذكر أن فريق جامعة الأزهر ضم كل من:

- أسامة فتحي عبد القادر

- محمد صلاح زكي

- حبيبة محمد سلّام

وبتدريب سارة شاهين، إحدى خريجات شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، وإشراف الدكتور أحمد كشك، منسق الأنشطة الطلابية بجامعة الأزهر.

جدير بالذكر أن كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة كانت في طليعة الكليات الحاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

وذلك تأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.