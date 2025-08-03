رئيس أركان جيش الاحتلال يلغي زيارته المقرّرة إلى واشنطن

ذكرت مصادر مطلعة أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلى، إيال زامير، ألغى زيارة كانت مقررة إلى واشنطن يوم الثلاثاء المقبل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.



وكان زامير قد ربط زيارته لواشنطن بتحقيق وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة.

وسبق أن هدّد رئيس الأركان الإسرائيلى إيال زامير بالاستقالة بسبب التوتر بين القيادتين السياسية والأمنية.

وقالت وسائل الإعلام إن هناك حالة من التوتر وصلت إلى ذروتها ورئيس الأركان طالب القيادة السياسية باتخاذ قرارات وتحديد موقف واضح.

وأكدت القناة 13 الإسرائيلية حدوث توتر كبير بين رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان لجيش الاحتلال زامير ووصل الأمر حد الصراخ فى الاجتماع الأمنى الأخير فيما يتعلق بوقف إطلاق النار بغزة.

وأبلغ زامير نتنياهو، أن الجيش لا يمكنه السيطرة على مليونى فلسطيني فى قطاع غزة.