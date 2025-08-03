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أعيدوا أبناءنا.. آلاف الإسرائيليين يُطالبون بالإفراج عن رهائن غزة في مظاهرات حاشدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أعيدوا أبناءنا.. آلاف الإسرائيليين يُطالبون بالإفراج عن رهائن غزة في مظاهرات حاشدة

مظاهرات عائلات الأسرى
مظاهرات عائلات الأسرى
محمد على

تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في وسط تل أبيب، يوم السبت، مطالبين بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية تضمن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وتجمع المتظاهرون في "ساحة الرهائن" وسط تل أبيب، للمطالبة باتفاق فوري لإطلاق سراح جميع الأسرى في غزة، بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.

وكان من بين المتظاهرين عائلات المعتقلين في غزة، ومن بينهم عائلة الأسير إيفياتار دافيد، حيث ألقت شقيقته كلمة أكدت فيها حاجته الماسة إلى الرعاية الطبية.

وكانت هذه ثاني مظاهرة احتجاجية في ذلك اليوم؛ إذ تظاهر مئات الإسرائيليين في وقت سابق من الصباح بالمدينة نفسها، مطالبين باتفاق لإعادة جميع الأسرى المحتجزين في غزة، بينما دعت عائلات الأسرى إلى مظاهرة مسائية أكبر.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن الاحتجاج الذي نظمه "منتدى عائلات الأسرى" جاء ردًّا على مقاطع فيديو نشرتها حركتا حماس والجهاد في الأيام الأخيرة، تظهر الأسيرين إيفياتار دافيد وروم براسلافسكي في حالة بدنية ونفسية سيئة.

وفي التجمع المسائي، قالت شقيقة إيفياتار: "نطالب الحكومة الإسرائيلية، والشعب الإسرائيلي، ودول العالم، والرئيس الأمريكي (دونالد ترامب)، ببذل كل ما في وسعهم لإنقاذ حياة إيفياتار، وجاي جلبوع دلال، وغيرهما من الأسرى، وضمان حصولهم على المساعدة الطبية والغذائية".

دونالد ترامب مظاهرات إسرائيلية الحرب الأسرى

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