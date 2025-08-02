نحو التصعيد.. ترامب يأمر بتمركز غواصات نووية قرب روسيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية الجمعة أنه أمر بنشر غواصتين نوويتين بالقرب من المياه الإقليمية الروسية - وهي الخطوة العسكرية الأولى وغير العادية التي اتخذتها إدارته تجاه موسكو منذ توليه منصبه قبل ستة أشهر.

قال إن القرار اتخذ ردًا على تهديدات الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي.

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "بناء على تصريحات ميدفيديف الاستفزازية للغاية، أمرت بنشر غواصتين نوويتين في المناطق المعنية، تحسبًا لأن تكون هذه التصريحات الحمقاء والمحرضة مجرد كلام".

وأكد أن "الكلمات تحمل معاني كثيرة، وقد تؤدي أحيانا إلى عواقب غير مقصودة. وآمل ألا تكون هذه إحدى تلك الحالات".

وتأتي الخطوة الأميركية قبل نحو أسبوع من انتهاء المهلة التي وجهها ترامب للرئيس الروسي فلاديمير بوتن للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا ــ وهو الطلب الذي صاحبه تهديد بفرض عقوبات إضافية على موسكو.

في الأيام الأخيرة، دارت مواجهة كلامية بين ترامب وميدفيديف على مواقع التواصل الاجتماعي. اتهم الأخير أي إنذار أمريكي لروسيا بأنه "خطوة نحو الحرب"، بل دعا ترامب إلى "عدم السير على خطى جو بايدن".

من جانبه، وصف ترامب ميدفيديف بأنه "رئيس سابق فاشل" وحذره من "الانتباه إلى كلامه".

وفي رد آخر هذا الصباح، ذكر ميدفيديف نظام "اليد الميتة" - وهو نظام هجوم نووي أوتوماتيكي من حقبة الحرب الباردة، والذي تم تصميمه للعمل في حالة وقوع هجوم نووي على روسيا.