قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025
الحكومة تخفض مستهدفاتها من الاستثمارات غير المباشرة نصف مليار جنيه
نزاع استمر لسنوات .. مصالحات الأزهر تنهي خصومة ثأرية في قنا
مصر ترفع رصيدها إلى 102 ميدالية في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر
الطقس غدا.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بكافة الأنحاء
نحو التصعيد.. ترامب يأمر بتمركز غواصات نووية قرب روسيا
محافظ بورسعيد يشدد على توفير بيئة آمنة للمواطنين خلال انتخابات الشيوخ
انفجار أسطوانة غاز بمطعم يتسبب في حريق وإصابات| تفاصيل مثيرة بالصور
منطقة السويس تستضيف اختبارات المرحلة الثالثة بمشروع تنمية المواهب FIFA TDS
الديهي: مصر الجائزة الكبرى في صراع المنطقة.. وهذه رسالتي للمثقفين
رسميا.. الصفاقسي التونسي يعلن عودة علي معلول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نحو التصعيد.. ترامب يأمر بتمركز غواصات نووية قرب روسيا

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية الجمعة أنه أمر بنشر غواصتين نوويتين بالقرب من المياه الإقليمية الروسية - وهي الخطوة العسكرية الأولى وغير العادية التي اتخذتها إدارته تجاه موسكو منذ توليه منصبه قبل ستة أشهر.

قال إن القرار اتخذ ردًا على تهديدات الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي.

 وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "بناء على تصريحات ميدفيديف الاستفزازية للغاية، أمرت بنشر غواصتين نوويتين في المناطق المعنية، تحسبًا لأن تكون هذه التصريحات الحمقاء والمحرضة مجرد كلام".

وأكد أن "الكلمات تحمل معاني كثيرة، وقد تؤدي أحيانا إلى عواقب غير مقصودة. وآمل ألا تكون هذه إحدى تلك الحالات".

وتأتي الخطوة الأميركية قبل نحو أسبوع من انتهاء المهلة التي وجهها ترامب للرئيس الروسي فلاديمير بوتن للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا ــ وهو الطلب الذي صاحبه تهديد بفرض عقوبات إضافية على موسكو.

في الأيام الأخيرة، دارت مواجهة كلامية بين ترامب وميدفيديف على مواقع التواصل الاجتماعي. اتهم الأخير أي إنذار أمريكي لروسيا بأنه "خطوة نحو الحرب"، بل دعا ترامب إلى "عدم السير على خطى جو بايدن". 

من جانبه، وصف ترامب ميدفيديف بأنه "رئيس سابق فاشل" وحذره من "الانتباه إلى كلامه".

وفي رد آخر هذا الصباح، ذكر ميدفيديف نظام "اليد الميتة" - وهو نظام هجوم نووي أوتوماتيكي من حقبة الحرب الباردة، والذي تم تصميمه للعمل في حالة وقوع هجوم نووي على روسيا.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غواصتين نوويتين المياه الإقليمية الروسية وقف إطلاق النار في أوكرانيا ترامب وميدفيديف إنذار أمريكي لروسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقاول الهارب محمد علي

خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر

أرشيفية

تصرف أول أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئات

تنسيق

تنسيق المرحلة الأولى 2025.. درجات النظام الحديث أمام القديم

أم سجدة

نشر مقاطع مخلة.. ترحيل "أم سجدة" إلي قسم المقطم بعد قرار النيابة

تنسيق

‎كم درجة للقبول بكلية الإعلام 2025؟.. مؤشرات التنسيق المتوقعة لعلمي وأدبي

موعد بدء الدراسة في المدارس

موعد بدء الدراسة في المدارس 2026 .. قرارات نهائية من التعليم

سوزى الاردنية

القبض على البلوجر سوزى الأردنية داخل شقتها بالقاهرة الجديدة

أسباب وراء الإصابة بالصلع بعد إصابة الفنانة رحمة حسن

رحمة حسن تكشف معاناتها من الصلع.. تعرف على أسباب حدوثه؟

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

تكرم الجامعات المشاركة في مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات وأفضل المتطوعين

تنسيق الجامعات 2025

توقعات للطب 93.6%.. حاسبات وبيطري أماكن شاغرة في المرحلة الثانية بـ تنسيق الجامعات 2025

التضامن الاجتماعي

بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي

بالصور

محمد رمضان يروج لفيلم أسد

محمد رمضان من فيلم "أسد"
محمد رمضان من فيلم "أسد"
محمد رمضان من فيلم "أسد"

بطعم زمان.. طريقة عمل الحواوشي البيتي بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي

طريقة عمل الحواوشي المصري
طريقة عمل الحواوشي المصري
طريقة عمل الحواوشي المصري

بعد انتقاله إلى نيوم السعودي.. من هو اللاعب الفرنسي سايمون بوابري

سايمون بوابري
سايمون بوابري
سايمون بوابري

المغربي أشرف حكيمي مهدد بالسجن 20 عاما .. اعرف السبب

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
أشرف حكيمي

فيديو

ايمان عبد اللطيف

قرارات جديدة .. موعد بدء الدراسة في المدارس | تفاصيل

ايمان عبد اللطيف

عوائد يومية.. طرح شهادات ادخار جديدة في البنوك

ايمان عبد اللطيف

ليلة سقوط بلوجرز التيك توك | تفاصيل مثير واتهامات خطيـ.رة

رحلة أم مكة

رحلة أم مكة 500 جنيه فسيخ خلوها مليونيرة .. شاهد كيف غيرتها الشهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

اسماعيل الشيخ يكتب: صناعة المحتوى في زمن الفقاعة

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: انزل .. شارك

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

المزيد