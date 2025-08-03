«الغندور»: فيريرا يُعطل تسويق «الجزيري» في الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور إن مصدرًا مقربًا من المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، أكد أن المدير الفني للزمالك يانيك فيريرا أبدى اقتناعًا كبيرًا بإمكانيات اللاعب، وطلب من إدارة الكرة بالنادي استمراره ومنحه فرصة حقيقية خلال الموسم الجديد.



وأضاف “الغندور” خلال برنامجه ستاد المحور إن هذا الموقف دفع مسئولي ملف الكرة إلى التراجع عن فكرة تسويق اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد ما كان اسمه مطروحًا للرحيل عن القلعة البيضاء.

واختتم : “فيريرا” قد منح الجزيري أكثر من فرصة للمشاركة خلال المباريات الودية الأخيرة، وظهر خلالها بمستوى جيد نال به ثقة الجهاز الفني، مما يرجح بشكل كبير استمراره مع الزمالك في الموسم المقبل".