قليل الأدب يتعاقب.. بدرية طلبة: الشمتانين في البلوجرز.. غيرانين من فلوس التيك توك

علّقت الفنانة بدرية طلبة على القبض على عدد من صنّاع المحتوى (البلوجرز)، على خلفية اتهامهم بالخروج عن الآداب العامة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ومصادر ثرواتهم.

وكتبت بدرية طلبة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “الحقيقة بتزعل وساعات بتوجع.. وأنا هافضل أقول الحق بتاع ربنا، (بعض) الشمتانين في البلوجرز اللي اتقبض عليهم غيرانين من الفلوس اللي بتدخلهم من الدعم على التيك توك”.

وأضافت: “سيبك بقى من اللي يقولك إنه فرحان علشان البلد تتنضف، وأسلوبهم وطريقتهم ومحتواهم والهجص ده كله.. عمومًا، اللي محتواه قليل الأدب يتعاقب، واللي غير محترم يتعاقب، واللي بيغسل يتعاقب”.

واستكملت: “أما اللي ربنا كرّمه من الدعم من غير أي شبهات، ده رزقه وحقه، وهو مضربش حد على إيده علشان يدعمه، والشمتان مهما يعمل، دي أرزاق ربنا مقسمها، ومحدش بياخد رزق حد”.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر شاكر محظور أثناء تواجده داخل كافيه بالقاهرة الجديدة.

وكان عدد من البلوجرز، مثل سوزي الأردنية، وأم سجدة، وأم مكة، وشاكر، قد أثاروا جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تقديم بلاغات ضدهم بتهمة نشر محتوى مخل يساعد على نشر الفسوق ويدمّر القيم الأسرية.

حبس البلوجر “أم سجدة”

قررت النيابة العامة بالمقطم حبس البلوجر "أم سجدة" أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، والخروج عن الآداب العامة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي، تفاصيل القبض على "أم سجدة" و"أم مكة"، موضحة أنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورتين – ربتا منزل مقيمتان في القاهرة والقليوبية – وبمواجهتهما، اعترفتا بنشر المقاطع المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

القبض على البلوجر “سوزي الأردنية”

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على البلوجر "سوزي الأردنية" داخل شقتها بالقاهرة الجديدة، بعد تلقي عدة بلاغات ضدها بسبب المحتوى الذي تبثّه على منصات التواصل.

وعلى الفور، تم ضبطها واقتيادها إلى قسم الشرطة، وتولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.

حبس البلوجر “أم مكة”

قررت جهات التحقيق المختصة حبس البلوجر "أم مكة" أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة، إلى جانب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتشكيك في مصادر ثروتها.

بلاغ ضد شاكر وأم جني وعلياء القمري ومداهم

كما تم تقديم بلاغات إلى الأجهزة المعنية ضد عدد من صناع المحتوى على تيك توك، من بينهم: شاكر، وأم جني، وعلياء القمري، ومداهم، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، وبث محتوى ينطوي على الفسق والفجور، والتعدي على القيم الأسرية.