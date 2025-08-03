قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عدوان اسرائيلي على جنوب لبنان وحزب الله يستعد لحرب جديدة | تفاصيل
وزير الري: إطلاق منظومة إلكترونية لتراخيص المياه الجوفية في 5 مناطق
هدير عبد الرازق تسلم نفسها للأمن بسبب فيديوهاتها الخادشة على السوشيال
ترامب يدخل على خط الأزمة في غزة| مساعدات غذائية ورسائل سياسية مزدوجة.. تفاصيل
إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. عبر هذا الرابط
وزير الخارجية: نؤدي مهمة رعاية المصريين بالخارج بشرف ومسؤولية
جسم غامض يقترب من الأرض ومصدره كائنات فضائية.. ما القصة؟
منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام
حسم موقف إمام عاشور ومروان عطية من خوض مباريات الأهلي المقبلة| تفاصيل
مفيش عطلات رسمية في أغسطس.. موعد إجازة المولد النبوي 2025
استشهاد 9 أشخاص بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مراكز المساعدات بغزة
القومي لحقوق الإنسان: 25 ألف متابع لرصد انتخابات مجلس الشيوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قليل الأدب يتعاقب.. بدرية طلبة: الشمتانين في البلوجرز.. غيرانين من فلوس التيك توك

بدرية طلبة
بدرية طلبة
ميرنا محمود

علّقت الفنانة بدرية طلبة على القبض على عدد من صنّاع المحتوى (البلوجرز)، على خلفية اتهامهم بالخروج عن الآداب العامة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ومصادر ثرواتهم.

وكتبت بدرية طلبة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “الحقيقة بتزعل وساعات بتوجع.. وأنا هافضل أقول الحق بتاع ربنا، (بعض) الشمتانين في البلوجرز اللي اتقبض عليهم غيرانين من الفلوس اللي بتدخلهم من الدعم على التيك توك”.

وأضافت: “سيبك بقى من اللي يقولك إنه فرحان علشان البلد تتنضف، وأسلوبهم وطريقتهم ومحتواهم والهجص ده كله.. عمومًا، اللي محتواه قليل الأدب يتعاقب، واللي غير محترم يتعاقب، واللي بيغسل يتعاقب”.

واستكملت: “أما اللي ربنا كرّمه من الدعم من غير أي شبهات، ده رزقه وحقه، وهو مضربش حد على إيده علشان يدعمه، والشمتان مهما يعمل، دي أرزاق ربنا مقسمها، ومحدش بياخد رزق حد”.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر شاكر محظور أثناء تواجده داخل كافيه بالقاهرة الجديدة.

وكان عدد من البلوجرز، مثل سوزي الأردنية، وأم سجدة، وأم مكة، وشاكر، قد أثاروا جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تقديم بلاغات ضدهم بتهمة نشر محتوى مخل يساعد على نشر الفسوق ويدمّر القيم الأسرية.

حبس البلوجر “أم سجدة”

قررت النيابة العامة بالمقطم حبس البلوجر "أم سجدة" أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، والخروج عن الآداب العامة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي، تفاصيل القبض على "أم سجدة" و"أم مكة"، موضحة أنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورتين – ربتا منزل مقيمتان في القاهرة والقليوبية – وبمواجهتهما، اعترفتا بنشر المقاطع المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

القبض على البلوجر “سوزي الأردنية”

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على البلوجر "سوزي الأردنية" داخل شقتها بالقاهرة الجديدة، بعد تلقي عدة بلاغات ضدها بسبب المحتوى الذي تبثّه على منصات التواصل.

وعلى الفور، تم ضبطها واقتيادها إلى قسم الشرطة، وتولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.

حبس البلوجر “أم مكة”

قررت جهات التحقيق المختصة حبس البلوجر "أم مكة" أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة، إلى جانب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتشكيك في مصادر ثروتها.

بلاغ ضد شاكر وأم جني وعلياء القمري ومداهم

كما تم تقديم بلاغات إلى الأجهزة المعنية ضد عدد من صناع المحتوى على تيك توك، من بينهم: شاكر، وأم جني، وعلياء القمري، ومداهم، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، وبث محتوى ينطوي على الفسق والفجور، والتعدي على القيم الأسرية.

بدرية طلبة حبس البلوجر التيك توكر ام مكة ام سجدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم شيكا وأسرته

طبيب إبراهيم شيكا يخرج عن صمته: كنت أعتبره مثل ابني.. وهذه حقيقة سرقة الأعضاء

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025.. أماكن شاغرة في كليات القمة

البنوك

مجانا بدءًا من اليوم.. البنوك تعلن مفاجأة لجميع المصريين

تنسيق الجامعات 2025

متاح الآن | احصل علي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. رابط مباشر

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

البلوجر شاكر محظور

داخل كافيه بالقاهرة الجديدة.. سقوط البلوجر شاكر محظور

ارشيفية

طائرة تخترق الأجواء الأردنية .. واشتباكات عاجلة من الجيش

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية

التنمية المحلية: تنفيذ 110 حملات في 13 محافظة.. وإحالة 14 مخالفة للنيابة

الأنبا إيلاريون

نشاط رعوي مكثف للأنبا إيلاريون بإيبارشية البحيرة .. صور

مكرسات

رسامة 6 قمامصة ومكرسة جُدد بإيبارشية ديرمواس

بالصور

محافظ الشرقية يعتمد تعديل المخطط الإستراتيجي العام لـ الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بخصر منحوت.. أصالة تثير الجدل فى آخر ظهور لها

بخصر منحوت..أصالة تثير الجدل فى اخر ظهور لها
بخصر منحوت..أصالة تثير الجدل فى اخر ظهور لها
بخصر منحوت..أصالة تثير الجدل فى اخر ظهور لها

سوزي الأردنية في آخر فيديو لها: "الكفن مفيهوش جيوب وطبيعى أنضف بالفلوس"

سوزى الاردنية فى اخر فيديو لها:"الكفن مفهوش جيوب وطبيعى انضف بالفلوس"
سوزى الاردنية فى اخر فيديو لها:"الكفن مفهوش جيوب وطبيعى انضف بالفلوس"
سوزى الاردنية فى اخر فيديو لها:"الكفن مفهوش جيوب وطبيعى انضف بالفلوس"

والد علياء قمرون: مش هجيب لها محامي ودي نهاية اللى يقبل الفلوس الحرام

والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"
والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"
والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"

فيديو

سيمون

الله يرحمني.. سيمون تعلق على توقعات خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف

أصالة

مبقاش أنا.. أصالة تشعل حماس جمهورها الأردني بحفل مهرجان جرش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: مجلس الشيوخ.. الغرفة الثانية الثرية

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الروبوتات أو أنسنة الآلة

إسماعيل الشيخ

اسماعيل الشيخ يكتب: صناعة المحتوى في زمن الفقاعة

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: انزل .. شارك

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

المزيد