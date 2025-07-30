كلب بلوجر أجنبية يعقر طفلًا داخل كومباوند بالشيخ زايد .. والنيابة تحقق

تباشر النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة في عقر كلب تمتلكه بلوجر أجنبية لطفل صغير داخل كومباوند بالشيخ زايد.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الواقعة.

و تعرض طفل صغير لعقر كلب ملك لبوجر أجنبية داخل كومباوند شهير في مدينة الشيخ زايد، ما أسفر عنه إصابته بعدة إصابات.



تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بتعرض أحد الأطفال لواقعة عقر من قبل كلب ملك لسيدة داخل كومبوند شهير بمدينة الشيخ زايد، وجرى نقل الصغير إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن الكلب تملكه سيدة صانعة محتوى - بلوجر- وتحمل جنسية أجنبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.