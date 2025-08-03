الأعلاف كلمة السر| لماذا انخفضت أسعار الدواجن بالأسواق.. وهل يستمر الانخفاض؟

تشهد أسعار الدواجن والبيض خلال الآونة الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في البورصة والأسواق، مما يُعد فرصة للمستهلك، ولكن الأزمة تكمن لدى المُربين، فقد تكون الأسعار غير ملائمة لهم، إلا أنهم في النهاية يخضعون لسياسة العرض والطلب.

انخفاض أسعار الأعلاف

وفي هذا الصدد، ذكر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن السبب الرئيسي في هبوط أسعار الدواجن والبيض هو انخفاض أسعار الأعلاف، نتيجة الحملات المفاجئة وتكثيف التفتيش على مخازن الأعلاف، مما أدى إلى زيادة كميات المعروض في الأسواق بأسعار منخفضة.

وقال فاروق، في تصريحات له، إن زيادة المعروض من الأعلاف أسفرت عن انخفاض أسعارها بنحو 2000 جنيه للطن، ومن المعروف أن الأعلاف تمثل نحو 70% من تكلفة تربية الدواجن.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة حريصة على استقرار الأسعار، وتحقيق التوازن المطلوب بين المستهلك والمُربي.

أسباب انخفاض أسعار الدواجن

من جانبه، كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن أسباب انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن سعر كيلو الدواجن البيضاء انخفض بأكثر من 20 جنيهًا في المزرعة مقارنة بأشهر ماضية.

وأشار الزيني، في تصريحات لموقع "صدى البلد"، إلى أن من أهم أسباب تراجع أسعار الدواجن أيضًا انحسار الأمراض والأوبئة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، حيث تنشط الأمراض غالبًا مع دخول فصل الشتاء.

وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن أعداد الجدود والأمهات تصل في موعدها بانتظام، وبالتالي تسير الدورات الإنتاجية في مواعيدها.

ولفت إلى أن توفير التمويلات اللازمة للمُربين، إلى جانب تأمين خامات الأعلاف والمخزون الاستراتيجي، ساهم في عودة المزارع للعمل بكامل طاقتها، وهو ما أدى إلى زيادة الإنتاج والمعروض للمواطنين، موضحًا أن الدواجن سلعة يومية لا يمكن احتكارها أو تخزينها، وبالتالي فهي تعتمد على آلية العرض والطلب.

هل يخسر مُربو الدواجن؟

وأكد الزيني أن المُربي بدأ يتعرض للخسارة، حيث هبط سعر الكتكوت من 50 إلى 10 جنيهات فقط، ما يتطلب الاتجاه نحو التفعيل الجزئي لمنع تداول الدواجن الحية، وفتح أبواب جديدة للتصدير.

وبسؤاله عن توقعاته بشأن أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة، قال: "أتوقع ثبات الأسعار، وليس انخفاضها".

أسعار الدواجن اليوم

انخفض سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة إلى 63 جنيهًا، بعدما كان 70 جنيهًا، بانخفاض قدره نحو 7 جنيهات، وتُباع للمستهلك بسعر 77 جنيهًا.

كما انخفض سعر الدواجن الأمهات إلى نحو 45 جنيهًا للكيلو، وتصل إلى المستهلك بسعر 66 جنيهًا.

أما الدواجن الساسو (الفراخ الحمراء)، فانخفض سعر الكيلو إلى 102 جنيه، بعد ما كان 105 جنيهات، وتُباع للمستهلك بسعر 115 جنيهًا.

بينما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة عند 114 جنيهًا، ويُباع للمستهلك بسعر 126 جنيهًا.