لجنة المسابقات: ننتظر حُكم «كاس» بشأن لقب دوري الموسم الماضي

أكد طه عزت، مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية، أنه تم توضيح وتفسير بنود لائحة الانسحاب من مباريات الدوري الممتاز قبل انطلاق الموسم الجديد، وذلك تجنبًا لتكرار الأزمات التي شهدها الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن اللائحة تم عرضها بشكل مفصل على الأندية لضمان وضوح العقوبات وآلية التطبيق.

وقال عزت، في مداخلة هاتفية مع قناة "أون سبورت"، إن المادة 63 من اللائحة والتي أثارت جدلًا واسعًا في الموسم الماضي، لا تزال قائمة بنفس محتواها، إلا أنه تم إجراء تعديل يتعلق ببند "التحصين"، موضحًا: "في الموسم الماضي كانت المادة محصنة ضد أي قرارات تصدر من اللجان القضائية أو محكمة التحكيم، لكن في النسخة الجديدة تم إزالة هذا التحصين، وأصبحت المادة خاضعة لمراجعات المحاكم سواء محليًا أو دوليًا".

وأضاف أن محتوى مواد العقوبات الخاصة بالانسحاب لم يتغير، ولكن تم شرحها وتفسيرها بشكل دقيق وواضح، موضحًا أن الانسحاب عن حضور أي مباراة سيُعتبر خسارة فورية للفريق وخصم 3 نقاط إضافية من رصيده، كما سيُحتسب الفريق المنسحب مهزومًا في المباراة.

وأشار إلى أن اللائحة باتت تنص صراحة على اعتبار كل فريق لا يحضر إلى الملعب في موعد المباراة منسحبًا رسميًا، مؤكدًا أن الرابطة ستطبق هذه البنود دون استثناء لضمان الالتزام والانضباط داخل المسابقة.

وحول مصير لقب الدوري المصري للموسم الماضي، أوضح عزت أن الرابطة لا تزال تنتظر قرار محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس"، مشددًا على أن أي حكم يصدر عن المحكمة سيتم تنفيذه بشكل فوري ودون تأخير.

وفي ختام تصريحاته، كشف مدير إدارة المسابقات عن تعديل جديد يتعلق بإمكانية استقدام حكام أجانب، موضحًا: "أصبح من حق أي نادٍ أن يطلب حكامًا أجانب لأي مباراة يحددها منذ بداية الموسم، بشرط الالتزام بالإجراءات والضوابط المحددة لذلك، وهو تغيير يهدف لتعزيز الشفافية وتقليل الاعتراضات على أداء الحكام المحليين".