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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غرق طفلة بترعة في سوهاج.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتهت حياة طفلة في بداية العقد الأول من العُمر، غرقاً بترعة مجاورة لمنزل عائلتها، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، حيث كانت تلهو على حافة الترعة، ثم انزلقت قدماها وغرقت بها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده مصرع طفلة غرقاً بترعة مجاورة لمنزل عائلتها بدائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبین مصرع الطفلة 'حبيبه ع.س.ع' عامين، وتقيم بدائرة المركز، وأفاد والدها المدعو 'علي س.ع.ن' 33 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء قيام نجلته المذكورة باللهو على حافة الترعة إختل توازنها وسقطت بها مما أدى إلى وفاتها، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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