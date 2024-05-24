كولر: سنحاول منع الترجي من تسجيل أي هدف

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق جزءا من تصريحات مارسيل كولر خلال المؤتمر الصحفي لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك :"أحاول في كل مباراة الفوز وفكري دائما هجومي وإن لم يحدث فأحاول التعامل مع الموقف وأتقبل النتيجة، أعرف أنه لو استقبلنا هدفا يجب أن نسجل هدفين ونحن نعي ذلك تماما وسنحاول منع الترجي من تسجيل أي هدف".





وتعادل الأهلي مع الترجي سلبيًّا في لقاء الذهاب الذي أقيم السبت الماضي على استاد حمادي العقربي في رادس.

ويستضيف النادي الأهلي منافسه الترجي التونسي على ملعب "القاهرة الدولي" يوم السبت 25 مايو الجاري في إطار مباريات إياب نهائي دوري أبطال افريقيا