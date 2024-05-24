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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطيب الأوقاف: الله أوجب الحج مرة واحدة في العمر على المستطيع

الحج
الحج

قال الدكتور محمد أبو زيد الأمير، من علماء الأزهر الشريف، إن الله تعالى أوجب الحج على المستطيع من عباده في العمر مرة واحدة.

وأضاف أبو زيد الأمير، في خطبة الجمعة اليوم، من مسجد زكي الهواري بمحافظة الدقهلية، متحدثا عن :«الحج بين كمال الإيمان وعظمة التيسير وما على الحاج قبل سفره»، أن افتتاح بيوت الله حاليا في مصر يذكرنا بإعمار بيت الله الحرام وما فعلته السيدة هاجر المصرية في هذا البيت.

وأشار إلى أن بيوت الله في الأرض المساجد، وأن عمار هذه البيوت إنما هم زوار لله تعالى فالله يقول  (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ).

الأزهر علماء الازهر الحج العمر

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