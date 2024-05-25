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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطلاب يتوافدون على لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لأداء اللغة العربية والدين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يتوافد الآن طلاب الدبلومات الفنية على جميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 الموجودة على مستوى الجمهورية ، لبدء امتحانات العام الدراسي 2023-2024 .

وتشهد اليوم لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) ، أداء امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية .

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام (815 ألف) طالب وطالبة بكافة النوعيات بالإضافة إلى عدد (3100) طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ، ويبلغ عدد لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بكافة النوعيات (2562) لجنة ، ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (28) لجنة

ويشارك (2030) مقيم ممثل لسوق عمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية والتي يبلغ عددها (70) برنامجا مطورا.

ويبلغ عدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات (181490) عضوا داخل كافة لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2024 على مستوى الجمهورية (مراقبين – ممتحنين – ملاحظين – إداريين ... إلخ).

وقد شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بـ امتحانات الدبلومات الفنية 2024  ، بضرورة التنبيه مشدداً على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير البيئة الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات فى جو يسوده الهدوء.

كما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمكافحة الغش في  امتحانات الدبلومات الفنية 2024  ، والتصدي لكافة المخالفات الخاصة بالغش بكافة وسائله سواء حيازة الهواتف المحمولة والأجهزة الالكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان أو انتحال صفة الطالب أو الطرق التقليدية وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.

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