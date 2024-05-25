مصرع شخص بالدقهلية صدمته سيارة مجهولة وفرت هاربة

لقي شخص مصرعه إثر وقوع حادث، حيث صدمته سيارة مجهولة وفرت هاربة أمام كوبرى الطاهرى التابعة لمركز منية النصر بالدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر بقيام سيارة مجهولة بصدم شخص أمام كوبرى الطاهرى وفرت هاربه مما أدى إلى وفاته فى الحال.

واتتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع محمد الحديدي محمد حسن ٣٥ عاما مقيم قرية أبو زكري التابعة للمركز.

وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي بمنيه النصر تحت تصرف النيابه وجاري البحث عن السيارة وقائدها عن طريق مركز شرطة منيه النصر وتم عمل المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.