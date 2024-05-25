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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تجنب هذه الأطعمة.. أخطاء تسبب مشكلات صحية أثناء أداء مناسك الحج

أخطاء أحترسي الوقوع
أخطاء أحترسي الوقوع فيها أثناء الحج

لم يتبقي على الحج سوى أيام قليلة، ويقع بعض الحجاج فى الكثير من الأخطاء التي ينبغي تجنبها أثناء أداء مناسك الحج، لذلك نلقي الضوء عليها، بحسب ما نشره موقع هيلثي:

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تناول الأطعمة الدسمة والثقيلة

أخطاء أحترسي الوقوع فيها أثناء الحج

يُنصح بتجنب الأطعمة الدسمة والمقلية والغنية بالبهارات والتوابل أثناء الحج، حيث قد تتسبب في مشاكل هضمية وإرهاق البدن.
بدلاً من ذلك، ينبغي الاعتماد على الأطعمة الخفيفة والصحية مثل الخضروات والفواكه والحبوب والمياه.


عدم الاهتمام بالنظافة والنظام

الحرص على النظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار أمر بالغ الأهمية أثناء الحج لتجنب الإصابة بالأمراض.
كذلك الاهتمام بنظام النوم والراحة المناسبين للحفاظ على طاقة الجسم.


الإفراط في التعرض للشمس

التعرض الزائد لأشعة الشمس قد يؤدي إلى الإجهاد الحراري وآثار سلبية على الصحة.
يجب الحرص على ارتداء الملابس المناسبة وتوفير الظل والراحة عند الشعور بالإرهاق.


عدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات

الالتزام بجميع التعليمات والأنظمة المعلنة من قِبل السلطات المختصة أمر ضروري لضمان سلامة الحجاج.

التقيد بهذه النصائح سيساعد على تجنب المشكلات الصحية والإجهاد أثناء أداء مناسك الحج.

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