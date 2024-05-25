مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارتين لحزب الله بريف حمص في سوريا

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، سيارة وشاحنة لـ”حزب الله” اللبناني، في محيط مدينة القصير بريف حمص، والتي كانت في طريقها إلى مطار الضبعة العسكري.

وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أدى ذلك إلى اندلاع حريق في السيارتين، وسط معلومات مؤكدة عن مقتل عنصرين وإصابة آخرين لم تعرف جنسياتهم، كانوا يستقلون السيارتين.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 41 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 29 منها جوية و 12 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 83 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 141 من العسكريين بالإضافة لإصابة 57 آخرين منهم بجراح متفاوتة،