إسبانيا تطالب إسرائيل بالالتزام بأمر محكمة العدل الدولية ووقف عملية رفح

طالب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم السبت إسرائيل بالامتثال لأمر المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة بالوقف الفوري لقصفها وهجومها البري على مدينة رفح في غزة.

وشدد وزير الخارجية الإسباني، على أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يوم الجمعة كان ملزما قانونا، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وأوضح الوزير الإسباني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "أن الإجراءات الاحترازية التي حددتها محكمة العدل الدولية، بما في ذلك ضرورة قيام إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، هي إجراءات إلزامية.. يجب على إسرائيل أن تلتزم بها".

وأضاف: "الأمر نفسه ينطبق على وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأكد على أن "معاناة سكان غزة وأعمال العنف يجب أن تنتهي."

وتعد إسبانيا إحدى الدول الأوروبية التي انتقدت إسرائيل بشدة بسبب حربها ضد حماس.

وقالت إسبانيا وأيرلندا والنرويج يوم الأربعاء الماضي إن حكوماتها ستعترف بالدولة الفلسطينية اعتبارا من الأسبوع المقبل.

واستدعت إسرائيل مبعوثيها “لتوبيخهم” على القرار وقالت يوم الجمعة إنها ستمنع القنصلية الإسبانية في القدس المحتلة من مساعدة الفلسطينيين في الضفة الغربية.