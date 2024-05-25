خبير دولي: الحوكمة أساسية لاستدامة المؤسسات وتحقيق أهدافها

أكد مصطفى ناصف، الخبير الدولي في مجال المراجعة والحوكمة، أن مفهوم الحوكمة يشكل جوهرًا واحدًا يُكتب عنه في معظم المراجع والكتب، إلا أنه يظل غير مفهوم لدى الكثيرين.

وقال ناصف، خلال حديثه في برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة "صدى البلد"، إن الحوكمة تمثل مجموعة من المبادئ التي تهدف إلى تحقيق أهداف المؤسسات.

وأوضح أن الهدف الأكبر والأهم للحوكمة هو تحقيق الاستدامة، مشيرًا إلى أنها مجموعة من القواعد التي يمكن تطبيقها جميعها أو جزء منها حسب حجم وشكل المؤسسة، مع التأكيد على ضرورة توجيه الإدارة بشكل مسئول لحماية حقوق جميع الأطراف ذوي المصلحة في المؤسسة.

وأضاف أن أهم هدف للحوكمة هو تحقيق الاستدامة، مشيرًا إلى أن معظم الشركات العائلية تنتقل من الجيل الأول إلى الجيل الثاني دون تحقيق الاستمرارية إلى الجيل الثالث، مما يجعل تطبيق الحوكمة من الجيل الأول ضروريا حتى تستمر جميع الأجيال بنفس الكفاءة.