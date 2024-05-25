عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير دولي: الحوكمة أساسية لاستدامة المؤسسات وتحقيق أهدافها

الحوكمة
الحوكمة

أكد مصطفى ناصف، الخبير الدولي في مجال المراجعة والحوكمة، أن مفهوم الحوكمة يشكل جوهرًا واحدًا يُكتب عنه في معظم المراجع والكتب، إلا أنه يظل غير مفهوم لدى الكثيرين.

 وقال ناصف، خلال حديثه في برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة "صدى البلد"، إن الحوكمة تمثل مجموعة من المبادئ التي تهدف إلى تحقيق أهداف المؤسسات.

وأوضح أن الهدف الأكبر والأهم للحوكمة هو تحقيق الاستدامة، مشيرًا إلى أنها مجموعة من القواعد التي يمكن تطبيقها جميعها أو جزء منها حسب حجم وشكل المؤسسة، مع التأكيد على ضرورة توجيه الإدارة بشكل مسئول لحماية حقوق جميع الأطراف ذوي المصلحة في المؤسسة.

وأضاف أن أهم هدف للحوكمة هو تحقيق الاستدامة، مشيرًا إلى أن معظم الشركات العائلية تنتقل من الجيل الأول إلى الجيل الثاني دون تحقيق الاستمرارية إلى الجيل الثالث، مما يجعل تطبيق الحوكمة من الجيل الأول ضروريا حتى تستمر جميع الأجيال بنفس الكفاءة.

الحكومة مفهوم صدى البلد المؤسسة الادارة حماية الحقوق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

375 قرشًا| مفاجأة في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

رسميا.. البحوث الفلكية يعلن موعد عيد الأضحى

مدينون بألف اعتذار.. تعليق مفاجئ من شريف إكرامي على أزمة الشناوي

تحرك مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض فى البورصة اليوم السبت

سفاح التجمع| من هو ولماذا أنهى حياة 3 سيدات؟.. تفاصيل الحكاية

إلحق اشتري: سيارة سوزوكي ماروتي بـ50 ألف جنيه فقط

12 درجة| الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس على القاهرة

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والصحة| ماذا حدث لناطحات سحاب خلال عاصفة فى تكساس..إطلالات أثارت الجدل لـ ناهد السباعي

شاهد.. جماهير الأهلي تزحف من المحافظات لدعم المارد الأحمر أمام الترجي

مقترحات جديدة.. توقعات باستئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس الأسبوع المقبل

بعد التنسيق مع إدارة الأهلي.. كولر يغادر مصر لمدة أسبوع| تفاصيل

لمن تبتسم الكأس الأفريقية..أرقام تاريخية بين الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

مهندس يطلّق عروسه في الصباحية…أغرب سبب للانفصال في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من بينها فيراري.. كارثة تصيب السيارات في سباق فورمولا إي بالصين

في عيد ميلادها الـ55.. صور تكشف عن إطلالات وفاء عامر

بعد فقدانها 50 كيلو من وزنها.. معلومات لا تعرفها عن عملية شيماء سيف

أحترس.. 6 أسباب وعادات تصيبك بالإنسداد الرئوي المزمن  

فيديو

عريس ياسمين رئيس الجديد .. رجل أعمال وسبق له الزواج

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

بحضور النجوم.. دعاء عامر تحتفل بزفاف ابنها

قرارات عاجلة من محكمة العدل الدولية بسبب الأوضاع في رفح الفلسطينية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: دكتور شوقي علام.. أشكرك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصناعة مسار النهضة المصرية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من مبادر لمتفرج .. من متفاعِل لمستقبِل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-