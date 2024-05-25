بعد التنسيق مع إدارة الأهلي.. كولر يغادر مصر لمدة أسبوع| تفاصيل

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، منشوراً عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب: “بعد التنسيق مع إدارة الأهلي .. مارسيل كولر يطير الى سويسرا عقب النهائي الافريقي لمدة أسبوع”.

مباراة الأهلي والترجي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي، والمقرر لها في الثامنة من مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة.

وخاض فريق الكرة بالنادي الأهلي، مرانه الرئيسي على الملعب الفرعي لأستاد القاهرة وعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، جلسة مع لاعبي الفريق قبل المران تحدث معهم خلالها عن المباراة المرتقبة وطالبهم بالتركيز في لقاء اليوم المرتقب ووجه بعض التعليمات الخاصة لكل لاعب من أجل تنفيذها أمام الترجي بطل تونس.

كما خاض الفريق فقرة بدنية قوية بجانب فقرة لحراس المرمى تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى. يذكر ان مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي بإستاد رادس السبت الماضي انتهت بالتعادل السلبي.