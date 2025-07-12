السفيرة الأمريكية تكرم 35 طالبًا مصريًا في برنامج التبادل الثقافي KL-YES

استضافت السفيرة الأمريكية هيرو مصطفى جارج حفل استقبال لتكريم 35 طالبًا مصريًا متميزًا من المرحلة الثانوية تم اختيارهم للمشاركة في برنامج التبادل والدراسة للشباب كينيدي-لوجار (KL-YES) للعام الأكاديمي 2025-2026.

يُعد برنامج KL-YES أحد البرامج الرائدة لوزارة الخارجية الأمريكية، حيث يمنح منحًا دراسية كاملة للطلاب المصريين في المرحلة الثانوية لقضاء عام دراسي كامل في الولايات المتحدة.

يعيش المشاركون في البرنامج مع عائلات أمريكية مضيفة، ويلتحقون بمدارس ثانوية أمريكية، ويشاركون في أنشطة الخدمة المجتمعية والتبادل الثقافي، مما يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل بين الولايات المتحدة ومصر. ومنذ عام 2003، شارك ما يقرب من 900 طالب مصري في برنامج KL-YES.

السفيرة الأمريكية تكرم 35 طالبًا مصريًا

وعن نجاح البرنامج، أشارت السفيرة مصطفى جارج إلى أنه "على مدار الاثنين وعشرين عامًا الماضية، سافر مئات الطلاب المصريين إلى الولايات المتحدة واختبروا أفضل الجوانب في الحياة الأمريكية. لقد احتضنتهم العائلات الأمريكية المضيفة بكل ترحاب، واستمتعوا بالموسيقى والأفلام الأمريكية، وتعرفوا على تنوع المطبخ الأمريكي." وأضافت السفيرة مصطفى جارج: "تُعد هذه البرامج التبادلية من الوسائل العديدة التي تعمل من خلالها السفارة على تعزيز الروابط بين بلدينا."

السفيرة الأمريكية تكرم 35 طالبًا مصريًا

جمع حفل الاستقبال لهذا العام بين المشاركين في برنامج KL-YES وأولياء أمورهم، والدبلوماسيين الأمريكيين، وخريجي البرنامج، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة نيوتن للخدمات التعليمية، وشركة القلعة القابضة، ومنظمة AFS مصر، الشريك المنفذ