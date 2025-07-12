قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نادي سموحة يتألق في مهرجان الإسكندرية الأول للفروسية 2025
أحمد حسن يكشف موقف الأهلي من عروض بيع إمام عاشور
السفيرة الأمريكية تكرم 35 طالبًا مصريًا في برنامج التبادل الثقافي KL-YES
زوجة تستعين بأقاربها لتأديب زوجها بـ أدوات حادة.. والأمن يضبط الجناة بالمحلة
هل تعاني من ألم الكتف أثناء النوم؟.. تعرف على الأسباب وطرق العلاج بدون جراحة
طريقة عمل رز بالخلطة المصري الغني بالنكهات
برلماني: قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين حاجة إنسانية ويستحق الأولوية
حكم قضاء صيام يوم عاشوراء.. دار الإفتاء تجيب
إعلامي يكشف عن صفقة تبادلية بين بيراميدز و الزمالك
أمريكا تفرض عقوبات غير مسبوقة على رئيس كوبا ووزيري الدفاع والداخلية
الآثار : حريق حلوان بعيد عن متحف ركن الفاروق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفيرة الأمريكية تكرم 35 طالبًا مصريًا في برنامج التبادل الثقافي KL-YES

السفيرة الأمريكية تكرم 35 طالبًا مصريًا
السفيرة الأمريكية تكرم 35 طالبًا مصريًا
كريم جمال

استضافت السفيرة الأمريكية هيرو مصطفى جارج حفل استقبال لتكريم 35 طالبًا مصريًا متميزًا من المرحلة الثانوية تم اختيارهم للمشاركة في برنامج التبادل والدراسة للشباب كينيدي-لوجار (KL-YES) للعام الأكاديمي 2025-2026.

 يُعد برنامج KL-YES أحد البرامج الرائدة لوزارة الخارجية الأمريكية، حيث يمنح منحًا دراسية كاملة للطلاب المصريين في المرحلة الثانوية لقضاء عام دراسي كامل في الولايات المتحدة. 

يعيش المشاركون في البرنامج مع عائلات أمريكية مضيفة، ويلتحقون بمدارس ثانوية أمريكية، ويشاركون في أنشطة الخدمة المجتمعية والتبادل الثقافي، مما يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل بين الولايات المتحدة ومصر. ومنذ عام 2003، شارك ما يقرب من 900 طالب مصري في برنامج KL-YES.

السفيرة الأمريكية تكرم 35 طالبًا مصريًا 

وعن نجاح البرنامج، أشارت السفيرة مصطفى جارج إلى أنه "على مدار الاثنين وعشرين عامًا الماضية، سافر مئات الطلاب المصريين إلى الولايات المتحدة واختبروا أفضل الجوانب في الحياة الأمريكية. لقد احتضنتهم العائلات الأمريكية المضيفة بكل ترحاب، واستمتعوا بالموسيقى والأفلام الأمريكية، وتعرفوا على تنوع المطبخ الأمريكي." وأضافت السفيرة مصطفى جارج: "تُعد هذه البرامج التبادلية من الوسائل العديدة التي تعمل من خلالها السفارة على تعزيز الروابط بين بلدينا."

السفيرة الأمريكية تكرم 35 طالبًا مصريًا 

جمع حفل الاستقبال لهذا العام بين المشاركين في برنامج KL-YES وأولياء أمورهم، والدبلوماسيين الأمريكيين، وخريجي البرنامج، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة نيوتن للخدمات التعليمية، وشركة القلعة القابضة، ومنظمة AFS مصر، الشريك المنفذ 

السفيرة الأمريكية هيرو مصطفى جارج المرحلة الثانوية السفيرة مصطفى جارج الطلاب المصريين برنامج KL YES

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس دور أول .. درجاتك هنا

الأرصاد

الأرصاد تطلق إنذارًا مبكرًا.. ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا ولا تفعلوا هذا الأمر أبدًا

جامعة طنطا

الدعاء على أستاذ بـ صيدلة طنطا في منشور بعد وفاته لسبب صادم

لو عندك في البيت ارميها فورا.. هيئة الدواء تحذر من تشغيلة قطرة لعلاج احتقان الأنف

لو عندك في البيت ارميها فورا.. هيئة الدواء تحذر من تشغيلة قطرة لعلاج احتقان الأنف

الدعم النقدي

بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرها

عيار 21 يخسر 355 جنيهًا من أعلى قيمة.. تراجع سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

عيار 21 يخسر 355 جنيهًا من أعلى قيمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

عبد المنعم

بعد انتقال عبدالمنعم .. رئيس نيس الفرنسي يرحل عن النادي رسميا

حادث ارشيفية

بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بمحور الضبعة

ترشيحاتنا

شيبسي

طريقة عمل شيبسي مقرمش ولذيذ

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| هوس روتين العناية بالبشرة يأتي بنتائج عكسية.. شرب الشاي والقهوة باللبن يخفي مخاطر صحية

الخرف

بتحصل لكتير مننا .. اعرف أعراض غير متوقعة لمرض الخرف

بالصور

طريقة عمل رز بالخلطة المصري الغني بالنكهات

أرز بالخلطة
أرز بالخلطة
أرز بالخلطة

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 12 يوليو 2025.. تغييرات مفاجئة

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

برج الثور حظك اليوم السبت 12 يوليو 2025.. تحرك بخطوات ثابتة

برج الثور
برج الثور
برج الثور

نشرة المرأة والمنوعات| فنانات تألقن بملابس البحر.. حظك اليوم السبت 12 يوليو .. فوائد بذرة الكتان الصحية

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

عودة امال ماهر

غيابي كان في مصلحتي .. آمال ماهر تكشف سر اختفائها

المتهمين

الداخلية تكشف حقيقة اتجار 4 أشخاص بالمخدرات في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد