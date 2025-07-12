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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أشرف عبد الباقي: ابنتي زينة اختارت الإخراج عن قناعة

أشرف عبد الباقى
أشرف عبد الباقى
قسم التوك شو

كشف الفنان أشرف عبد الباقي عن تفاصيل مشاركة ابنته “زينة” في أول تجربة إخراجية سينمائية لها، مؤكدًا دعمه الكامل لها، وأنه يفتخر باجتهادها في العمل لتحقيق النجاح رغم صعوبة المجال.

وأوضح أشرف عبد الباقي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت"، المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: “زينة هي أصغر أولادي بعد أحمد وهدى ونور، أحمد مهندس بترول، وهدى خريجة علوم إنسان وبتدرس، ونور خريجة فنون جميلة وبتدرس، أما زينة فهي الوحيدة اللي كانت مهتمة بحكاية الإخراج من وهي صغيرة، شجعتها لأنها درست في أكتر من جامعة، وعملت خمس أفلام قصيرة منهم أفلام دخلت مهرجانات، منهم مهرجان كان، وده كان أول فيلم كبير هي اللي كاتباه وأخرجته، والحمد لله الفيلم خلص ومنتظرين عرضه قريب بإذن الله”.

بطولة مشتركة له مع الفنان شريف منير

وأوضح عبد الباقي أن الفيلم الجديد ليس بطولة مشتركة له مع الفنان شريف منير كما تردد، بل شارك فيه بمشهد أو مشهدين إلى جانب شريف منير وأحمد رزق، وأن الأبطال الأساسيين للفيلم هم وجوه جديدة يراهن عليهم في التجربة.

وفي رده على سؤال حول تخوفه من دخول ابنته مجال صعب مثل صناعة السينما، أكد عبد الباقي أن النجاح في أي مجال يتطلب التعب والمثابرة، قائلاً: “اشتغلي شغلانة تانية مش صعبة؟ ما فيش حاجة اسمها كده، حتى أنتِ كمذيعة بتتعبوا جدًا رغم ارتباط عملكم بالكاميرا، وبتواجهوا مسؤوليات يومية، التعب والمجهود جزء أساسي في أي مهنة، سواء كان طبيب أو مهندس أو محاسب أو تاجر. فيه تاجر بدأ من مشروع صغير وبقى من أكبر الصناع في مصر، وفي تاجر تاني بيقعد يفتح الصبح مش فارق معاه باع أو ما باعش، الفرق هنا في الطموح والرغبة في النجاح”.

وأشار عبد الباقي إلى أن النجومية ليست حكرًا على مجال الفن، قائلاً: "لو قلنا إن في مصر نجوم في التمثيل، عندنا في نفس الوقت حوالي 4000 ممثل مش كلهم نجوم، لكن في منهم اللي تميزوا، نفس الأمر في الطب، فيه آلاف الأطباء لكن اللي بيظهر منهم هم المتميزين زي الدكتور مجدي يعقوب في القلب وغيرهم".

واختتم الفنان أشرف عبد الباقي حديثه مؤكدًا أنه دعم ابنته زينة لأنها اختارت المجال الذي تحبه عن قناعة، مشددًا على أن التعب والإصرار هما الطريق لأي شخص يطمح في أن يحقق النجاح والتميز في مجاله.

https://youtu.be/9X7qfW9zXN0?si=2KsHOGe-DafiVozF

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