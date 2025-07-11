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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر عبدالمنعم عن نجاح مسرحية نوستالجيا 80 / 90 : يعود لمنظومة الثقافة بمصر

تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم
قسم الفن

نظم البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة مساء أمس إحتفالية كبرى على مسرح محمد عبدالوهاب بالاسكندرية تضمنت الإحتفالية فقرات لفرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية والمسرحية الإستعراضية نوستالجيا ٩٠/٨٠ والإحتفالية من إخراج تامر عبدالمنعم.

أقيمت الإحتفالية تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

بدأت الإحتفالية في الفصل الأول بمجموعة من الفقرات لفرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية تحت قيادة الفنانة إيناس عبدالعزيز مدير فرقة رضا حيث قدمت الفرقة فقرات "حلاوة شمسنا - الإسكندراني - الأغاني - الحجالة - العصابات".

ويدأ الفصل الثاني من الإحتفالبة بالعرض المسرحي الإسنعراضي نوستالجيا ٩٠/٨٠ إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالمشاركة مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة لللوتء خالد اللبان وهي فكرة وإخراج تامر عبدالمنعم، إستعراضات فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية مع مصمم الرقصات محمد القذافي، فرقة بورسعيد للفنون الشعبية مع مصمم الرقصات محمد أبو صالح، مادة فيلمية شريف رضا، تصميم وتنفيذ ديكورات محمد جابر، تصميم إضاءة عز حلمي، مكياچ إسلام عباس، ملابس رنا عبدالمجيد، توزيع موسيقي محمد مصطفى مخرج منفذ أحمد شعراوي.

الجدير بالذكر أن مسرح محمد عبدالوهاب افتتح الموسم الصيفي بنجاح ساحق بعرض مسرحية نوستالجيا ٩٠/٨٠ ورفع المسرح لافتة كامل العدد.

وقد وجه "عبد المنعم" الشكر للوزير أحمد هنو لدعمه له وشكر اللواء اللبان والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي.

من ناحية أخرى وضع الفنان تامر عبدالمنعم أغنية السر للهضبة عمرو دياب بخاصية استوري على عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك والتي تقول مقطوعتها السر اللي يخليك الأول وتفضل مستمر في حد يغير ويجدد وفي حد محلك سر.

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية عن سعادته بنجاح أول عروض الموسم الصيفي على مسرح محمد عبدالوهاب وقال : نحن نسير بخطط وتوجيهات معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو الناجحة ومستمرون ونتمنى استمرار نجاحنا لأن نجاحنا هو بالقطع نجاح لمنظومة الثقافة في جمهورية مصر العربية.

وأضاف "عبدالمنعم" لدينا مجموعة من الحفلات خلال الموسم الصيفي وأهمها حفل أمير الغناء العربي الفنان القدير هاني شاكر ١٨ يوليو على مسرح البالون وحفل الفنان عمر كمال على مسرح محمد عبدالوهاب بالأسكندرية يوم ٢٤ يوليو.

تامر عبدالمنعم الفنان تامر عبدالمنعم البيت الفني للفنون الشعبية البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية مسرح محمد عبدالوهاب الأسكندرية

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