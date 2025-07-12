الآثار : حريق حلوان بعيد عن متحف ركن الفاروق

نشرت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، عن نشوب حريق ضخم في ركن فاروق ،التابع لحى حلوان.



من جانبها تواصلت إدارة الأزمات بوزارة السياحة والآثار، عن طريق غرفة العمليات المركزية مع المنطقة الاثرية للوقوف على الحقيقة،مؤكدة أن الحريق بعيد تماما عن "متحف ركن فاروق ".

يذكر أن تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بنشوب حريق في قطعة أرض فضاء في حلوان وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

حيث دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة بـ 4 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.