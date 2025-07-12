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إعلامي يكشف عن صفقة تبادلية بين بيراميدز و الزمالك
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف عن صفقة تبادلية بين بيراميدز و الزمالك

الزمالك
الزمالك
ميرنا محمود

كشف الإعلامي ابراهيم عبد الجواد عن صفقة تبادلية بين بيراميدز و الزمالك  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبدالجواد: قد تكون هناك صفقة تبادلية تشمل انضمام محمد صبحي إلى بيراميدز ورحيل زلاكا ومحمود صابر إلى الزمالك.

وفاز فريق الزمالك على نظيره أورانج بهدف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.


سجل حسام عبد المجيد مدافع الزمالك هدف الفوز في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.
بدأ الأبيض المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد، وعمر جابر وصلاح مصدق ومحمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايج، ونبيل دونجا وعبد الله السعيد ومهاب ياسر، وحازم أسامة وأحمد الجفالي وسيف الجزيري.
جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الزمالك الذي سيطر على مجريات الأمور، وهدد مرمى فريق أورانج عن طريق تحركات سيف الجزيري وأحمد الجفالي.


واعتمد الفريق المنافس على التأمين الدفاعي واللجوء للهجمات المرتدة، وكاد عبد الله السعيد أن يحرز هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 17 من تسديدة من داخل منطقة جزاء أورانج إلا أن الكرة علت العارضة.
وفي الدقيقة 26 سدد مهاب ياسر كرة قوية من على حدود منطقة جزاء المنافس مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى فريق أورانج.
وكثف الزمالك محاولاته في الدقائق المتبقية من أجل تسجيل هدف التقدم، وسدد عبد الله السعيد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس على مرتين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.


وبدأ الزمالك الشوط الثاني بتشكيل مكون من، محمد صبحي وأحمد حسام ومصطفى الزناري وحسام عبد المجيد وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد شحاتة وسيف فاروق جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وناصر ماهر ومصطفى شلبي وناصر منسي.
وفي الدقيقة 54 أهدر ناصر منسي فرصة تسجيل الهدف الأول للزمالك من هجمة منظمة انتهت بتسديدة من المهاجم مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى أورانج.


وشهدت الدقيقة 73 أخطر فرصة للزمالك من هجمة منظمة من الجبهة اليسرى حتى وصلت الكرة لناصر ماهر داخل منطقة جزاء فريق اورانج لكنه سدد الكرة فوق العارضة، وفي الدقيقة 86 تمكن حسام عبد المجيد من تسجيل هدف التقدم للزمالك من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت على يمين حارس مرمى أورانج.

الزمالك صفقات الزمالك ابراهيم عبد الجواد

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