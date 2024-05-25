وزير الأوقاف يلتقي أئمة مساجد الإمام الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة

عقد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعًا اليوم السبت بأئمة مساجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) والسيدة زينب (رضي الله عنها) والسيدة نفيسة (رضي الله عنها) بأكاديمية الأوقاف الدولية، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير مديرية أوقاف القاهرة، وذلك لدراسة تكثيف المقارئ القرآنية والمجالس والأنشطة الدعوية بهذه المساجد، مع تأكيده على ضبط جميع شئونها الإدارية، وإعداد برنامج دعوي مكثف ومعلن بها، ووجه وزير الأوقاف كلًّا من رئيس القطاع الديني ومدير مديرية أوقاف القاهرة بتكثيف المتابعة على هذه المساجد.

يأتي ذلك في ضوء ما يليق ويتناسب مع التطوير العظيم الذي تم بهذه المساجد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.