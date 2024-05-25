أنواع تمور نادرة.. الوطنية لاستصلاح الأراضي الصحراوية: نعتمد على الميكنة الزراعية الحديثة

أكد اللواء توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية ، أن ملحمة الاستصلاح والزراعة في توشكى بدأت واليوم تشرف توشكى بافتتاح موسم حصاد القمح بمزعة توشكى 4 .

وقال توفيق سامي في كلمته في افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات الزراعية ، :" نعتمد على الميكنة الزراعية الحديثة وظهرت أهمية التصيع الزراعي الذي يحتاج إلى أيدي عاملة ".

وأضاف توفيق سامي :" من أجل إقامة تصنيع زراعي دائم وقابل للتوسع يلزم توفير المنتجات الزراعية بالكمية المطلوبة وبالجودة اللازمة والشركة قادرة على التنفيذ".

وتابع توفيق سامي :"في مشروع التمور اعتبارا من العام المقبل سيكون لدينا فسائل لبعض الأنواع النادرة من التمور تمهيدا للتصدير ".

وأكمل توفيق سامي :" وسيكون لمصر مكانة بين الدول المصدرة نظرا لتميز وتنوع المنتجات ".

وتابع توفيق سامي:" الجوجوبا وهي الذهب الأخضر وهو نبات زيتي يستخدم كوقود حيوي ذات جودة اقتصادية عالية وصديق للبيئة، ويتم إقامة مشروع للجوجوبا على مساحة 6000 فدان ".