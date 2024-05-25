السيسي يمنح الإذن بحصاد 140 ألف فدان قمح في توشكى| شاهد

قال اللواء توفيق سامى توفيق رئيس الشركة المصرية لاستصلاح الاراضى إن مشروع توشكى كان حلما يراود المصريين.

وأضاف توفيق سامى توفيق خلال مؤتمر افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات التنموية والزراعية اليوم أنه فى مارس 2019 انطلق ملحمة مشروع توشكى بتوجيهات الرئيس السيسى.

حصاد 140 ألف فدان

واستأذن اللواء توفيق سامى توفيق رئيس الشركة المصرية لاستصلاح الأراضى الرئيس السيسى لبدء حصاء مزرعة قمح بتوشكى 4 بمساحة 140 ألف فدان.

وأشار اللواء توفيق سامى توفيق رئيس الشركة المصرية لاستصلاح الأراضى إلى أن مساحة الأراضى المنزرعة فى توشكى وصلت لـ420 ألف فدان فى 2024 بعدما كانت 400 فدان فقط فى 2017.

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