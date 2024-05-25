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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يشيد بانضباط لجان امتحانات الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق

امتحانات جامعة الأزهر
امتحانات جامعة الأزهر

أجرى الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، جولة تفقدية موسَّعة؛ للاطمئنان على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق محافظة كفر الشيخ، وكان في استقباله الدكتور محمد الصفتي، عميد الكلية، والدكتور أيمن المستكاوي، وكيل الكلية، وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال الجولة التفقدية اطمأن رئيس الجامعة على سير أعمال الامتحانات في معظم اللجان؛ ومدى الالتزام بالضوابط الامتحانية والقرارات المنظمة لها.

وتأكد فضيلته من مستوى الأسئلة ومدى موافقتها للمحتوى الدراسي الذي تم شرحه، مشددا على ضرورة وجود أستاذ المادة خلال فترة الامتحان؛ للرد على أي استفسار يرد من الطلاب، وتأكَّد من وجود الإشراف الطبي على مدار فترات الامتحانات الصباحية والمسائية.

وفي ختام الجولة التفقدية أشاد فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بالانضباط الذي لمسه على أرض الواقع داخل لجان الامتحانات وخارجها، وقرر صرف مكافأة تشجيعية لجميع عمال الكلية وأفراد الأمن؛ لجهودهم المخلصة في سبيل تقدم الكلية وحسن أدائهم لأعمالهم.

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رئيس جامعة الازهر جامعة الأزهر سلامة جمعة داود امتحانات

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