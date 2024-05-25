أمواج عاتية تجرف 4 سفن تابعة للبحرية الأمريكية بعيدا عن سواحل غزة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان صدر اليوم، أن أربع سفن تابعة للبحرية الأمريكية كانت في مهمة دعم إنساني في غزة تعرضت لأضرار بسبب الظروف الجوية السيئة. ووقع الحادث أثناء اصطدام أمواج البحر القوية بالرصيف العائم الأمريكي قبالة سواحل غزة.

جرف جزء من الرصيف العائم

وأدى الطقس القاسي إلى جرف جزء من الرصيف العائم، مع انجراف الحطام على شاطئ أشدود، إسرائيل، وتسبب ذلك في عدم رسو السفن. ووفقا للقيادة المركزية الأمريكية، فإن اثنتين من السفن ترسو الآن على الشاطئ بالقرب من رصيف غزة، بينما انجرفت السفينتان الثالثة والرابعة إلى الشاطئ قبالة عسقلان بإسرائيل.

ظروف جوية قاسية

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات وأن الجهود جارية حاليًا لاستعادة وتقييم الأضرار التي لحقت بالسفن. وكانت هذه السفن جزءًا من مهمة إنسانية مستمرة لتقديم الدعم والمساعدة لشعب غزة.

ويسلط الحادث الضوء على التحديات غير المتوقعة التي تواجهها أثناء هذه المهام، خاصة في ظل الظروف الجوية القاسية. وتقوم البحرية الأمريكية والوكالات المرتبطة بها بتنسيق عمليات الاسترداد لضمان الاسترداد السريع والآمن للسفن المتضررة.