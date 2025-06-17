عامل دليفري ينهي حياته بحبة الغلة في الوادي الجديد

لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، منتحرا بعد تناوله لحبة الغلة بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول شاب في حالة صحية سيئة لمستشفى الخارجة التخصصي، بعد محاولة انتحاره.

تبين تناول " م.أ.ش"، 30 عاما، عامل دليفري وبمنطقة النبوي المهندس مقيم بمدينة الخارجة لحبة الغلة، وجرى نقله لمستشفى الخارجة التخصصي في حالة سيئة وجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة له بالمستشفى إلا أن الشاب لقى مصرعه داخل المستشفى بعد سوء وتدهور حالته الصحية.

جرى وضع جثة الشاب بمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.