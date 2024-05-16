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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تكمل تركيب الرصيف العائم لتوصيل المساعدات إلى غزة

صدى البلد

أنهى الجيش الأمريكي تركيب رصيف عائم مصمم لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث أدى الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس إلى دفع السكان نحو المجاعة. 

وشملت العملية، التي بدأها الرئيس جو بايدن قبل شهرين، نقل الرصيف من ميناء أشدود الإسرائيلي إلى غزة.

وفقا للجارديان، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الانتهاء من التركيب والاستعداد لبدء تسليم المساعدات خلال 24-48 ساعة.

 وتشمل العملية نقل الإمدادات من الرصيف إلى الجسر المؤدي إلى شاطئ غزة، وتأخرت العملية لمدة أسبوعين تقريبًا بسبب الظروف الجوية السيئة، مما جعل من الخطورة على القوات الأمريكية والإسرائيلية تأمين الجسر المؤدي إلى الشاطئ.

 

ستشرف الأمم المتحدة على استلام وتوزيع المساعدات، على الرغم من أن وكالة الأمم المتحدة المعنية بالتحديد لا تزال غير واضحة، وتم تعيين برنامج الغذاء العالمي كشريك للولايات المتحدة لتوصيل الغذاء داخل غزة، في حين تواجه الأونروا، التي لديها موارد كبيرة في غزة، مقاومة من إسرائيل.

 

أوضح الجيش الأمريكي أن قواته لن تدخل غزة، مستشهدا بمخاوف أمنية في منطقة الحرب، وستتم مراقبة عملية إيصال المساعدات عن كثب، مع تعرض الطريق البحري للإغلاق المؤقت إذا لزم الأمر.

تدهورت الأوضاع الإنسانية في غزة بشدة بسبب القيود الإسرائيلية على المساعدات، وتحتاج المنطقة إلى 500 حمولة شاحنة يومية من الضروريات ولكنها لا تتلقى سوى جزء صغير من ذلك، وأدى إغلاق معبر رفح إلى مصر مؤخرا والعمليات المحدودة في معبر كرم أبو سالم إلى تفاقم الأزمة.

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