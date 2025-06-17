محافظ مطروح يشارك احتفال جامعة الأحفاد للبنات بالسودان بتخرج دفعة جديدة

شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، و السفير الفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان بالقاهرة، احتفال جامعة الأحفاد للبنات بالسودان بتخرج دفعة جديدة من طالبات الدراسات الطبية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين .

جاء ذلك بحضور الفريق الركن ياسر محمد عثمان، مدير عام الإدارة العامة لمعابر والمنافذ الحدودية بجمهورية السودان، و الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

في كلمته، أثنى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على الدور الحيوي للأكاديمية العربية في إنجاح هذا التعاون الأكاديمي، مؤكدًا أن هذا التخرج ليس نهاية لمرحلة دراسية، بل "بداية لمسيرة مهنية وإنسانية عظيمة في مهنة الطب التي تجمع بين المهارة والمسؤولية بين العقل والقلب."

وشدد"شعيب" على أهمية هذا التعاون بين "الصرح التعليمي الرائد في السودان" والأكاديمية العربية التي "كانت ولا تزال منارة للعلم والمعرفة وتجسد طموحنا العربي المشترك نحو تعليم نوعي حديث ومتكامل."

من جانبه، أعرب سفير جمهورية السودان بالقاهرة، سعادة السفير عماد الدين مصطفى عدوي، عن سعادته البالغة بهذا الاحتفال الذي يحمل "أكثر من مدلول"، مشيدًا بمدينة العلمين وتطورها العمراني والتنموي.

وخص الأكاديمية العربية ورئيسها، الدكتور إسماعيل عبد الغفار، بالشكر على "التسهيلات الكبيرة التي قدمت للطلاب والطالبات السودانيين طيلة الفترة الماضية." ووجه السفير رسالة للخريجات مفادها أن هذا "ليس النهاية ولكنها البداية"، داعيًا إياهن لمواصلة الاطلاع والتحصيل، ومؤكدًا أن "المعرفة هي أساس كل شيء" وأن الدراسات الطبية "أمانة في المقام الأول."

واختتم كلمته بتوجيه الشكر الجزيل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، و رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الوزراء الفريق كامل الوزير ولكل من ساهم في إنجاح هذه الشراكة، مشيراً إلي أن هذا التخرج يمثل شهادة حية على قوة التعاون العربي وقدرة الإرادة على تجاوز التحديات.

رحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، بالحضور، مؤكدًا أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الشراكة الاستراتيجية بين الأكاديمية وجامعة الأحفاد، والتي وصفها بأنها "تجاوزت كونها تعاونًا أكاديميًا إلى كونها تعبيرًا صادقًا عن وحدة المصير العربي."

وأشار إلى أن الأكاديمية فتحت أبوابها للطالبات السودانيات في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها السودان، موفرة "بيئة تعليمية متكاملة" ودعمًا يشمل كافة أوجه الحياة الجامعية، لتكون الأكاديمية "بيتًا ثانيًا لطالباتنا العزيزات."

وبدوره قدم الدكتور محمد هشام، عميد كلية الطب بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، قدم تهانيه للخريجات، واصفًا إياهن بـ"النخبة المتفوقة".

وأشاد بالدعم اللامحدود من محافظة مطروح ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة، اللذين أتاحا فرص التدريب للطالبات، وشكر أساتذة الكلية على جهودهم.

من جانبها وصفت الدكتورة إيناس، عميد كلية الطب بجامعة الأحفاد، هذا اليوم بـ"العظيم وطال انتظاره"، مؤكدة أن هذه الشراكة في "الوطن الثاني مصر" عززت الثقة والتمكين للطالبات.

من جهتها أوضحت الأستاذة الدكتورة آمنة بدري نائب رئيس جامعة الاحفاد للبنات ، أن الاتفاقية مع الأكاديمية العربية كانت بمثابة "طوق نجاة" في ظل ظروف الحرب، موجهة الشكر لأعضاء هيئة التدريس والأكاديمية وجامعة الدول العربية، واختتمت كلمتها بالشكر الجزيل لـ"مصر وأهل مصر الكرماء" الذين هيأوا للطالبات "اندماجًا سلسًا وناعمًا في المجتمع المصري."