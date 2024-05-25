أفادت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، مساء اليوم السبت، بانقطاع خدمات الإنترنت الثابت في مدينة غزة وشمال القطاع، بسبب العدوان المستمر.

وقالت الشركة الفلسطينية في منشور عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، "نأسف للإعلان عن انقطاع خدمات الإنترنت الثابت في مدينة غزة وشمال القطاع، بسبب العدوان المستمر. طواقمنا تعمل جاهدة على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن".

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، انقطعت خدمات الاتصالات والانترنت عدة مرات عن القطاع أو مناطق واسعة منه جراء القصف الإسرائيلي المكثف، او جراء نفاد الوقود، الذي يستخدم لتشغيل المولدات الكهربائية.