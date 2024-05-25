محلل فني: روح رياضية قبل مباراة الأهلي والترجي نأمل أن تستمر

تعليقاً على استضافة ستاد القاهرة الدولي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي ونادي الترجي التونسي اليوم، قال الكابتن إسلام شكري، محلل فني لقناة إكسترا نيوز، إنَّ الروح الرياضية تسود الأجواء قبل إقامة المباراة والاستقبال التونسي قوبل بنفس الاستقبال من الجانب المصري وهو أمر مبشر أن نرى نهائي فيه روح رياضية بين الجانبين.

وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية على «إكسترا نيوز»: «المدرب كولر بذل جهد كبير وعمل بشكل جيد خلال بطولة أفريقيا وكان لديه هدف واضح وهو الوصول للنهائي والحصول على البطولة، واعتقد أنه الآن قاب قوسين أو أدنى من هدفه وعمل نتيجة جيدة ومرضية بمنع دخول أهداف في شباك النادي الأهلي وكلنها في نفس الوقت نتيجة خادعة».

وتابع المحلل الفني، أن الفريق التونسي ظهر خلال المباراة السابقة أنه راضِ عن النتيجة، ما يوحي بأنه يتطلع إلى مباراة القاهرة اليوم «بخطف هدف» كاستكمال لخططه، وبالتالي: «لازم نخلي بالنا منه جداً وخاصة 3 لاعبين سيسعوا لخطف هدف في مقدمة التشكيل».