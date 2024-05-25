القوات الجوية المصرية تنظم فعاليات تسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للغة الفرنسية

نظمت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع الجانب الفرنسى فعاليات تسليم شهادات إجتياز الدورة التدريبية للغة الفرنسية DELF الخاصة بـتأهيل عدد من ضباط القوات الجوية وطلبة الكلية الجوية.

بدأت فعاليات الإحتفال الذى أقيم بإحدى القواعد الجوية بعرض فيلم تسجيلى تناول ما تشهده القوات الجوية من تطوير وتحديث وفقاً لأحدث النظم العالمية والدور الهام للكلية الجوية فى تخريج دفعات متعاقبة من الضباط الطيارين والجويين القادرين على حماية المجال الجوى المصرى.

القوات الجوية

وألقى نائب قائد القوات الجوية كلمة أكد خلالها الحرص على تأهيل ضباط وطلبة القوات الجوية باللغات الأجنبية بما يسهم فى صقل مهاراتهم اللغوية وزيادة وعيهم المعرفى والإطلاع على أحدث العلوم العسكرية.

من جانبه أشاد ممثل الجانب الفرنسى بالتعاون الثنائى مع القوات المسلحة المصرية والمستوى الراقى الذى ظهر عليه "ضباط - طلبة" القوات الجوية أثناء فترة الدراسة ، متمنياً لهم التوفيق فى مهامهم المستقبلية.

حضر الفعاليات عدد من قادة القوات الجوية والسفير الفرنسى والملحق العسكرى بالقاهرة وممثلى المعهد الثقافى الفرنسى بجمهورية مصر العربية.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على الأرتقاء بالمستوى العلمى لأبنائها وفقاً لأحدث النظم التعليمية.

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