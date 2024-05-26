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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على نياتكم ترزقون.. رسالة نارية من كهربا تثير التكهنات بعد تتويج الأهلي

صدى البلد

نشر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صورة جديدة من احتفالاتة بتتويج الفريق بلقب دوري أبطال افرقيا عبر حسابه بموقع انستجرام.

و علق علي الصورة قائلا : [على نياتكم ترزقون ] صحونى على 13.

وأهدى محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لقب دوري أبطال ‏إفريقيا إلى جماهير النادي الداعمة للفريق في كافة المحافل.‏

وعبر كهربا عن سعادته بالتتويج باللقب رقم 12 في تاريخ النادي، والاستمرار في حصد ‏البطولات على الصعيد القاري.‏

وأكد لاعب الأهلي أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، بمثابة الأب الروحي للاعبين ‏وأنه دائمًا ما يدعم الفريق.‏

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في ‏تاريخه، ‏بعدما نجح في تحقيق الفوز على الترجي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء ‏على استاد ‏القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏ ‏

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