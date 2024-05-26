مصطفى شوبير يقبل رأس حارس الترجي بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

نشر الناقد الرياضي عمرو الدرديري لقطة رائعة لنجم الأهلي مصطفى شوبير بعد تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق علي الصورة قائلا: لقطات جميلة من مصطفى شوبير شاف حارس الترجي بيعيط بعد المباراة راح باس دماغه مش بس كده ساب الاحتفالات وراح يواسيه في الباص قبل ما يمشي.

وتوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا الـ 12 في تاريخه بعد الفوز على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب إستاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب في تونس قد انتهت بتعادل الفريقين 0-0، فيما فاز الأهلي في لقاء الإياب بهدف نظيف ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا بمجموع اللقائين 1-

سجل رامي ربيعة الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك الترجي بالدقيقة 4 عن طريق رأسية ارتطمت في لاعب الفريق التونسي لتسكن بعدها شباك أمان الله مميش ولكن الهدف احتسب في الأخير لـ روجير أهولو لاعب شيخ الأندية التونسية.