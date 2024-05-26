عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية يغادر إلى الأراضي المقدسة 29 مايو

صدى البلد

تستعد مؤسسة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي لتفويج إول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة.

أعلنت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلي الأراضي المقدسة إيذانًا ببدء موسم الحج للعام الحالي 1445هـ - 2024م، يوم الأربعاء الموافق 29 مايو الجاري إلى المدينة المنورة، حيث ستكون البداية بمغادرة 785 حاجا يمثلون محافظات " المنوفية والغربية والجيزة والدقهلية".

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه عقب ذلك سيتوالي سفر باقي أفواج حجاج الجمعيات الأهلية علي مراحل حتى يوم 9 يونيو المقبل، حيث يصل آخر الأفواج إلي الأراضي المقدسة، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع شركة مصر للطيران، وتجهيز مكتب بمقر وزارة التضامن الاجتماعي لإصدار تذاكر سفر جميع حجاج الجمعيات الأهلية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي برفع درجة الاستعداد القصوى وتقديم أفضل الخدمات وتذليل أي عقبات لكي يؤدي حجاج الجمعيات الأهلية المناسك في سهولة ويسر، مشيرة إلي أن هناك وفدًا من أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي سيسبق وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لاستلام الفنادق ومراجعة كافة التفاصيل قبل وصول الحجاج إلي المملكة العربية السعودية.

ومن جانبه أكد  أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أنه تم الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بموسم الحج لعام 1445 هـ -2024 م ،حيث تم الانتهاء من التعاقد مع الفنادق ذات المستوي المتميز سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، وقد تم التعاقد مع عدد من الفنادق، لتسكين حجاج الجمعيات على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران،  كما تم التعاقد كذلك مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، وذلك لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلي تخصيص مشرفين للعمل علي متابعة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم، فقد تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا.

وأضاف  أنه تم التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، حيث تم إنشاء عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه تم عقد ندوات وبرامج تدريبية للحجاج في مختلف محافظات الجمهورية للتوعية حول مناسك الحج والإرشادات اللازمة لضيوف الرحمن، وهو الأمر الذي لقى ترحيبا كبيرا من الحجاج.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ولا هيشمها.. رسالة من خالد الغندور لـ الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

600 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد موجة التراجع

كنت معانا ومخدتهاش.. ناقد رياضي يسخر من إمام عاشور

70 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض.. والدواجن تقفز لأكثر من 100

عكس الاتجاه.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد بالبنوك

بعد عملية التكميم.. شيماء سيف تثير الجدل بصورها قبل وبعد خسارة الوزن|شاهد

مينفعش| تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بـ كأس أفريقيا

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد القرار الجديد للبنك المركزي

موضوعات متعلقة

مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة 29 مايو الجاري

طهران تشيد بتعاون السلطات السعودية فيما يتعلق بتواجد الحجاج الإيرانيين

العراق.. بدء تفويج أولى قوافل الحجاج جوا

الأضحية وكيفيتها وشروطها وأحكامها وعيوب يجب تجنبها في أضحية العيد

وصول أولى طلائع حجاج الخارج إلى المدينة المنورة

حزب الله يعلن استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي على حدود لبنان |تفاصيل

دمروها بالصواريخ.. حزب الله ينصب كمين محكم لآليات الاحتلال على حدود لبنان

إجراء سعودي عاجل يخص الحجاج النظاميين

ترشيحاتنا

الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة ارتكاب فعل فاضح بالقانون

إغلاق منشأة.. حالات تسمم جديدة في السعودية| ما السبب؟

المقصود بـ «حاضري المسجد الحرام»؟.. وحكم من نوى الإحرام للعمرة في أشهر الحج

أستاذ إدارة الأراضي والمياه: مصر ستكون سلة غذاء العالم بعد انتهاء المشروعات الزراعية

الجماعات الاستيطانية تقتحم المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس للأسبوع الجاري: احذروا التعرض للشمس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيفي عبده تشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد عبر إنستجرام|شاهد

من الأجمل.. فنانات تغيرن بعد عملية تكميم المعدة

بعد عملية التكميم.. شيماء سيف تثير الجدل بصورها قبل وبعد خسارة الوزن|شاهد

10 طرق فعالة لتسريع نمو العضلات للرياضيين

فيديو

القبض على فنانة شهيرة في هولندا بتهمة حيازة المخدرات.. فيديو

لو ربنا وفق هنرجع.. أحمد العوضي يلمح لعودته لياسمين عبد العزيز

لغز الغرفة المعزولة.. القبض على سفاح التجمع بعد العثور على ضحاياه في الصحراء

سأقاضيهم وأطلب تعويضا .. محمد شبانة يعلق على تداول صورته بإعلام الاحتلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: دكتور شوقي علام.. أشكرك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصناعة مسار النهضة المصرية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من مبادر لمتفرج .. من متفاعِل لمستقبِل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-