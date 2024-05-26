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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير الشئون البرلمانية يطالب بتأجيل مناقشة الشيوخ لطلبات بشأن سياسة وزارة الأوقاف

المستشار علاء الدين
المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية والقانونية

طالبت الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية بتأجيل مناقشة  عددًا من الطلبات المقدمة من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات فيما يخص وزارة الأوقاف ومنها مال الوقف وتنميته و ملف فرش المساجد  وملف إحلال وتجديد بيوت الله  وملف الكوادر البشرية بالوزارة سواء من نقص الائمة  ومقيمي الشعائر والعمال وتحسين أحوالهم المالية  وذلك لجلسة الغد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وكان جدول أعمال الجلسة العامة اليوم  قد تتضمن  عرض طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته.                                        

 كما تضمن أيضا  طلبًا مقدمًا من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية.                 

وجاء طلب تاجيل مناقشة طلبات المناقشة بعد ان عرض رئيس المجلس مناقشة تلك الطلبات علي الحكومة ولكن الحكومة طلبت التاجيل لجلسة الغد وهو ما وافق عليه المجلس وبدء في مناقشة     تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025.

المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية مال الوقف وزارة الأوقاف نقص الأئمة

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