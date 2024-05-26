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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يشيد بدور أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية بـ«الشيوخ» في إعداد تقرير الخطة الاجتماعية

المستشار فرج الدري
المستشار فرج الدري عضو مجلس الشيوخ

قال المستشار فرج الدري عضو مجلس الشيوخ، إن أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية، بذلوا جهدا مشكورا في إعداد التقرير الخاص بالخطة الاجتماعية والاقتصادية، والذي لم يترك صغيرة أو كبيرة من الخطة إلا أحصاها محللا لها ومعقبا عليها.

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إنه مع ذلك لايزال معاتبا بخصوص ما كرره من ملاحظات سابقا حول أن البحث العلمي لم يحظ بما يستحقه، وعلى النحو الذي قضت به المادة ٢٣ من دستور البلاد.

وأضاف: ولعتاب موصول إلي اللجنة الموقرة، هل هان عليكم البحث العلمي، ولم يتعرض له تقريركم الضافي، وحتي عند عرضكم للتوصيات القطاعية التي حوت أربعة عشر مجالاً غاب عنكم مجال البحث العملي، فالبحث العلمي هو القائد لقطاع التنمية، فمزيدا من الاهتمام به، يجعل لكم من بعد عسراً يسرا ومن بعد ضيق مخرجا.

وكان قبلها قد عرض النائب محمد أبو غالي، مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية  والاستثمار بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025.

وقال إن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2024 جاءت مرتكزة على حشد الجهود على كل المستويات لاستمرار وضع السياسات واتخاذ الإجراءات التي يمكنها التعامل مع هذه التوترات الجيوسياسية في العالم وإعداد حزم جديدة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية للعمل على تحقيق النمو الاقتصادي وارتفاعه لمعدلات مقبولة في المرحلة القادمة، وكذلك المحافظة على مستويات تشغيل مرتفعة تنحسر معها معدلات البطالة لأدنى حد ممكن لكل أفراد المجتمع، وتحقيق الحماية للأفراد الأقل حظا من الثروة والدخل.

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن وثيقة الخطة للعام المقبل 24/ 25 تضمنت هدفاً رئيسيًا يقوم على حشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، آخذة في الاعتبار الظروف العالمية والبيئة المحيطة التي لا يزال يشوبها عدم اليقين وتوقع تأثيرها على مسارات النمو، وعلى طموحات مستهدفات الخطة.

المستشار فرج الدرى اللجنة الاقتصادية والمالية الخطة الاجتماعية والاقتصادية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ البحث العلمي

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