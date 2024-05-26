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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد 4 أشهر.. حماس تضرب تل أبيب بــ12 صاروخا من غزة

من قصف القسام
من قصف القسام

عاودت المقاومة الفلسطينية قصف أهم مدن الاحتلال الرئيسية وهي تل أبيب بعد أشهر من عدم القصف، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مهاجمتها لكيان الاحتلال في تل أبيب.

وقالت القسام: "قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

ووردت الأنباء عن دوي صفارات الإنذار في كفار سابا وهرتسليا ورعنانا شمال تل أبيب.

وتعليقًا على صواريخ المقاومة، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب الكبرى لم تتعرض للقصف الصاروخي من غزة منذ نحو 4 أشهر.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أنه جرى الإفادة بسماع دوي انفجارات في جميع أنحاء إسرائيل بسبب صواريخ حماس.

وأضافت أن دوي صفارات الإنذار سمع بجميع مدن وسط إسرائيل وتل أبيب الكبرى بعد رشقة صاروخية مكثفة أطلقت من غزة.

بينما زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه جرى إطلاق نحو 12 صاروخا من منطقة رفح بقطاع غزة إلى  قلب إسرائيل.

أهم الأخبار الآن تل أبيب 4 أشهر جميع أنحاء إسرائيل

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