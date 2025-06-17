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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سعادة بين طلاب الثانوية بجنوب سيناء من أسئلة امتحانات مادة اللغة الفرنسية

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية
ايمن محمد

أعرب طلاب الشهادة الثانوية العامة بجنوب سيناء، عن فرحتهم بسهولة أسئلة امتحانات اللغة الأجنبية الثانية "الفرنساوي"، التي انطلقت اليوم الثلاثاء، لمدة ساعتين بداية من الساعة 9 حتى 11 صباحًا.
وأكدت الطالبة ملك عبد الواحد، أن أسئلة الامتحانات جاءت سهلة ومباشرة، ومناسبة لجميع المستويات.
وأضافت الطالبة منة الله محمود، أن الأسئلة جاءت من المقرر، ومناسبة للوقت.

بينما أكد الطالب محمد إبراهيم، أن الأسئلة كانت تتضمن بعض النقاط  التي تقيس مستوى الطلاب المتفوقين، لكنها كانت في المجمل مناسبة لكافة المستويات.

وأكد عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن لجان الامتحانات كانت تسودها أجواء هادئة، وتسير في انتظام ولم يجري رصد أي مخلفات داخل اللجان، مؤكدا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لم تتلقى أي شكاوى.

جدير بالذكر، أن عدد لجان الامتحانات بجنوب سيناء بلغ 8 لجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، بواقع 2 لجنة بمدينة الطور، ولجنة بمدينة شرم الشيخ، ولجنة بمدينة دهب، ولجنة بمدينة نويبع، ولجنة بمدينة رأس سدر، ولجنة بمدينة أبورديس، ولجنة بمدينة أبوزنيمة، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المنتظمين بالصف الثالث الثانوي العام ولهم حق دخول الامتحانات بلغ 1424 طالب وطالبة.

ويوجد مركزان رئيسيان لتوزيع أسئلة الامتحانات إحداهما بمدينة الطور، والآخر بمدينة دهب، إضافة إلى 5 مراكز فرعية بمدن "رأس سدر، أبوزنيمة، شرم الشيخ، أبورديس، نويبع".

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